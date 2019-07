Die 15-jährige Cori Gauff versetzt die Tenniswelt ins Staunen. Am Montag wurde ihr Erfolgslauf jedoch von einer früheren Nummer eins gestoppt.

Wimbledon: Shootingstar Gauff von Halep gestoppt

Die 15-jährige Cori Gauff versetzt die Tenniswelt ins Staunen. Am Montag wurde ihr Erfolgslauf jedoch von einer früheren Nummer eins gestoppt.

(jt/bob/dpa) - Die Rumänin Simona Halep hat sich im Achtelfinale von Wimbledon klar gegen die junge US-Amerikanerin Cori Gauff durchgesetzt. Die frühere Nummer eins der Welt gewann in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3.

Die 15-jährige Grand-Slam-Debütantin aus den USA war jüngste Spielerin im Achtelfinale von Wimbledon seit Jennifer Capriati 1991. Gauff hatte eine Wildcard für die Wimbledon-Qualifikation erhalten und beim Rasenturnier mit zuvor drei Siegen begeistert. Die an Position sieben gesetzte Halep kämpft am Dienstag gegen die Chinesin Zhang Shuai um den Einzug ins Halbfinale.

French-Open-Siegerin Ashleigh Barty ist am Montag überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Die Tennis-Weltranglisten-Erste unterlag am Montag der US-Amerikanerin Alison Riske 6:3, 2:6, 3:6. Ihre drei Partien zuvor hatte die 23-jährige Australierin problemlos gewonnen und nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel in Paris in der Vorbereitung auf Wimbledon auch den Turniersieg in Birmingham geholt.