(dpa) - Gilles Mullers Achtelfinalgegner in Wimbledon steht fest - und es wird tatsächlich der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal. Der French-Open-Champion aus Spanien hat ohne Satzverlust die Runde der besten 16 erreicht.

Beim dritten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison gewann der 31-Jährige am Freitag gegen Karen Khachanov aus Russland mit 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Damit trifft er am Montag auf Muller (26). Nadal hatte den Rasenklassiker in London 2008 und 2010 gewonnen und sich zuletzt in Paris seinen zehnten French-Open-Titel gesichert.

Murray in vier Sätzen gegen Fognini

Etwas schwerer als Nadal tat sich der Weltranglisten-Erste Andy Murray. Der Titelverteidiger rang im letzten Spiel des Tages auf dem Center Court den Italiener Fabio Fognini (29) mit 6:2, 4:6, 6:1, 7:5 nieder. Der Brite spielt jetzt gegen den Franzosen Benoit Paire.