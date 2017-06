(dat) - Gilles Muller ist in Wimbledon an Nummer 16 gesetzt, wie der Veranstalter am Mittwochmorgen mitgeteilt hat.

Das dritte Grand-Slam-Turnier ist das Einzige , das sich bei den Setzlisten nicht strikt an die Weltranglisten hält. Bis zum Jahr 2000 war die Setzliste eine intransparente Operation der Wimbledon-Veranstalter. Diese führten dann 2001 als erstes Grandslam-Turnier ein, dass es 32, anstatt 16, gesetzte Spieler gibt.

Seitdem gibt es ein ausgeklügeltes, dreistufiges System. Zuerst werden alle Weltranglistenpunkte vom Montag vor Turnierbeginn genommen. Dann kommen die Punkte, die in den vergangenen zwölf Monaten auf Rasen erzielt wurden, dazu. Und letztens werden noch 75 Prozent der Punkte hinzugezählt, die in davor liegenden zwölf Monaten erreicht wurden.

2017 kommt dann bei den Männern heraus, dass zwar die Nummer eins der Welt, Andy Murray (GB), auch an eins gesetzt ist. Rafael Nadal (E), Nummer zwei der Welt, ist in Wimbledon in diesem Jahr "nur" an Nummer vier gesetzt. Hinter Murray kommen Novak Djokovic (SER), Nummer vier der Welt, und Roger Federer (CH), Nummer fünf der Welt.

Damit sind erstmals seit Wimbledon 2014 die "Big Four" - Federer, Nadal, Murray, Djokovic - auch die ersten vier gesetzten Spieler.