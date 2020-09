Wiltzer Fußballer siegen und siegen

Aufsteiger Wiltz setzt seinen Höhenflug in der BGL Ligue fort und siegte mit 2:1 in Hostert.

Joe TURMES Aufsteiger Wiltz setzt seinen Höhenflug in der BGL Ligue fort und siegte mit 2:1 in Hostert.

Aufsteiger Wiltz behält seine weiße Weste in der BGL Ligue. Die Mannschaft von Trainer Dan Huet setzte sich am dritten Spieltag mit 2:1 in Hostert durch. Vaccaro und Ibrahimovic sicherten ihrer Mannschaft mit ihren Treffern nach dem Gegentor durch Ayari die drei Punkte.



Aufsteiger Hesperingen hat zum ersten Mal verloren. Im Heimspiel gegen den Racing musste sich die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser mit 1:2 geschlagen geben. Tinelli und Mabella schossen die Gäste früh in Führung, der FC Swift kam durch Abdallahs viertes Saisontor nur noch zum Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit sollten keine Treffer mehr fallen.

Thomé muss auf die Tribüne

Auch die Siegesserie von Rosport ist gerissen. Im Heimspiel gegen Jeunesse unterlag die Lokalmannschaft mit 2:3. Die Neuzugänge Xenitidis und Bernard sowie Klica trafen für den Rekordmeister, ehe der Rosporter Neuzugang Jordy Soladio sowie Leroux noch einmal für Spannung sorgten. Trainer Marc Thomé zog gegen seinen ehemaligen Verein den Kürzeren. Er wurde von Schiedsrichter Durieux auf die Tribüne verwiesen.

BGL Ligue: Drei Teams, drei Erfolgsrezepte Drei Teams führen die BGL Ligue im Fußball mit sechs Punkten an. Wie lautet ihr Erfolgsrezept?

Differdingen feierte seinen ersten Saisonsieg in Mondorf. Pereira, Komano und Almeida stellten ihre Treffsicherheit unter Beweis. Für Mondorf erzielte Scanzano das 1:3.



Titus Petingen tut sich schwer

Europapokalteilnehmer Titus Petingen erlebt weiterhin eine komplizierte Saison nach dem Rücktritt von Trainer Cyril Serredszum. Nachfolger Ismaël Bouzid sah, wie es seinem Team beim torlosen Unentschieden gegen RM Hamm Benfica an Durchschlagskraft fehlte.

Etzella bleibt nach dem 1:1-Unentschieden gegen Rodange weiterhin sieglos. Die Ettelbrücker mussten nach einem Platzverweis gegen Mabouba eine Stunde in Unterzahl agieren. Kadrija sorgte zwar per Elfmeter für die Führung, doch Semedo glich aus.

Bereits am Samstagabend hatte F91 mit 2:1 in Niederkorn gesiegt. Fola ließ Strassen beim 4:1-Erfolg keine Chance.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.