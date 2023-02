Der FC Wiltz hat am 17. Spieltag der BGL Ligue nichts anbrennen lassen und Monnerich keine Chance gelassen.

BGL Ligue

Wiltz zieht an Monnerich vorbei

Joe GEIMER

Zum Auftakt des 17. Spieltags in der BGL Ligue mussten die Wiltzer am Samstagabend in Monnerich ran. Die Gäste machten kurzen Prozess mit den Hausherren und setzten sich letztendlich völlig verdient vor 150 Zuschauern mit 3:0 durch.

Bereits zur Pause lagen die Wiltzer nach Treffern von Mirza Jasarevic (34.') und Chris Philipps (52.') per Kopfball mit 2:0 in Führung. Randy Giargiana (59.') sorgte für die vorzeitige Entscheidung gegen angeschlagene Hausherren, bei denen der 43-jährige Torwarttrainer Damien Gregorini wegen Verletzungssorgen im Tor stand.

In der Tabelle haben die Wiltzer nun auf Rang neun 19 Punkte auf dem Konto und ziehen somit an Monnerich (17) vorbei.

Am Sonntag kommt es in der BGL Ligue noch zu den Duellen Niederkorn - Käerjeng, Jeunesse - Rosport, Hostert - Düdelingen, Racing - Hesperingen, Strassen - Mondorf, Titus Petingen - Differdingen und Etzella - Fola.





