Fola fährt in der Hauptstadt drei wichtige Punkte ein. Auch die Wiltzer freuen sich über einen Sieg. F91 und Progrès haben keine Probleme.

BGL Ligue

Fola schlägt Racing, Wiltz beendet Durststrecke

Fola ist zurück im Titelrennen. Am 14. Spieltag der BGL Ligue setzten sich die Escher am Samstag auswärts mit 1:0 gegen Racing durch. Diogo Pimentel traf in der 61.' für die Gäste, die nun 26 Punkte auf dem Konto haben.

Wiltz hat nach fünf sieglosen Spielen mit 1:0 gegen RM Hamm Benfica gewonnen. Für David Vandenbroeck war es der erste Dreier als Trainer. Gegen den Tabellenletzten reichte den Gastgebern ein Tor von Sanel Ibrahimovic (22.').

Deutliche Siege

F91 setzte sich zu Hause problemlos mit 5:1 gegen Rodange durch und verteidigte die Tabellenführung. Niederkorn feierte gegen Ettelbrück einen deutlichen 6:0-Erfolg.

