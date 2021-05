Am Mittwochabend standen zwei Nachholpartien in Luxemburgs erster Fußballliga auf dem Programm.

Wiltz geht in Petingen unter

Joe GEIMER Am Mittwochabend standen zwei Nachholpartien in Luxemburgs erster Fußballliga auf dem Programm.

Der FC Wiltz muss sich allmählich von seinen Europapokalambitionen verabschieden. Zwar ist rechnerisch für den Aufsteiger in der BGL Ligue noch alles möglich, auch weil man noch ein paar Nachholspiele in der Hinterhand hat, allerdings dürfte die 1:5-Niederlage am Mittwoch in Petingen ein Rückschlag zu viel gewesen sein.

Sportveranstaltungen wieder mit Zuschauern Gute Nachrichten für den Sportbereich: In Zukunft dürfen wieder Zuschauer vor Ort sein.

Bei Titus Petingen avancierte der eingewechselte Rodrigues zum Matchwinner. Der in der Halbzeitpause eingewechselte Angreifer bedankte sich in der 48.' beim wenig inspirierten Torwart Schon und markierte das 2:0.

In der 62.' und 68.' durfte sich Rodrigues ebenfalls als Torschütze feiern lassen.

Das Duell der formstarken Teams Mondorf und RM Hamm Benfica endete mit einem torlosen Unentschieden.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.