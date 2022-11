In einem YouTube-Video stellt der 1. FSV Mainz 05 die beiden Freunde Leandro Barreiro und Luka Mladenovic ins Rampenlicht.

Wie sich zwei Banknachbarn ihren Traum erfüllen

Die rheinland-pfälzische Hauptstadt Mainz scheint ein gutes Pflaster für Luxemburger zu sein. Nicht nur die Fußballer Leandro Barreiro (Bundesliga), Timothé Rupil und Alessio Curci (Regionalliga) stehen dort unter Vertrag, auch im Tischtennis spielt mit Luka Mladenovic ein Profi aus dem Großherzogtum eine wichtige Rolle.

Die Verbindung zwischen Mladenovic und Barreiro musste die FSV-Medienleute für ihren kleinen Film gar nicht herstellen. Denn der 22 Jahre alte Kicker und der 23-jährige Tischtennisspieler kennen sich bereits sehr gut. Auf dem Sportlycée saßen sie sogar nebeneinander an der Schulbank.

Die beiden spielen in dem Video nicht nur Tischtennis, sondern sprechen auch über ihre Freundschaft. Und über Gemeinsamkeiten im Profileben verschiedener Sportarten. Mladenovic und seine Teamkollegen spielen am Sonntag in der Bundesliga gegen das Spitzenteam aus Saarbrücken, Barreiro steht am Samstag gegen Wolfsburg auf dem Rasen.

