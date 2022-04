Die Zwillingsschwestern Jo und Lynn Schreiner sprechen bei „And One - De Basketpodcast“ über ihr besonderes Verhältnis.

Basketballpodcast

Wie sich Jo und Lynn Schreiner unterscheiden

Bob HEMMEN Die Zwillingsschwestern Jo und Lynn Schreiner sprechen bei „And One - De Basketpodcast“ über ihr besonderes Verhältnis.

Sie sind Zwillingsschwestern und Teamkolleginnen. Jo und Lynn Schreiner spielten gemeinsam für die Basketball-Nationalmannschaft und Etzella. Seit dieser Saison ist das Duo für Gréngewald aktiv.

In der neuen Folge von „And One - De Basketpodcast“ erzählen die 31-jährigen Schwestern, warum sie Ettelbrück verlassen haben und wie es dazu kam, dass Gréngewald im Viertelfinale der Play-offs an Contern gescheitert ist. Außerdem verraten Jo und Lynn Schreiner, wie es war, als Zwillinge aufzuwachsen und worin sich die beiden Schwestern unterscheiden.

Zuletzt war Chris Dentzer zu Gast bei „And One“. Der administrative Direktor der FLBB sprach über interessante Projekte des Basketballverbandes.

And One - De Basketpodcast Sportjournalist Bob Hemmen unterhält sich mit Gästen aus dem nationalen Basketball.

Der Podcast erscheint während der kompletten Saison jede zweite Woche. Abonnieren Sie „And One“ auf Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform.

Hier können Sie die bisher veröffentlichten Folgen hören.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.