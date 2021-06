Eine komplizierte Ellenbogenverletzung zwingt Jeff Henckels fast zum Karriereende. Pünktlich zur EM ist er wieder in Form.

Wie sich Bogenschütze Jeff Henckels zurückkämpfte

Im Frühling 2020 wurden viele Sportler von der Corona-Pandemie ausgebremst. So auch Jeff Henckels, der dem Bogenschießen nicht nachgehen konnte und – wie viele Luxemburger – Sympathien für das Radfahren entwickelte. Mit fatalen Folgen, denn bei einem eigentlich unspektakulären Sturz verletzte sich der 36-Jährige schwer am Ellenbogen.

Bei einer Fahrradtour mit seiner Freundin gegen Ende des ersten Lockdowns passte Henckels kurz nicht auf und fiel quasi im Schritttempo auf seinen linken Arm. „Es ist eigentlich recht peinlich. Ich hatte nicht mal eine Schramme und fuhr anschließend noch 50 Kilometer weiter. Doch schon kurze Zeit später konnte ich meinen Arm nicht mehr durchstrecken“, beschreibt das Mitglied des Elitekaders des COSL (Comité olympique et sportif luxembourgeois) den Vorfall.

Nach einigen Tagen Pause fühlte sich alles besser an, doch im Training merkte Henckels schnell, dass etwas nicht in Ordnung war. Auf Röntgenbildern wurde nichts erkannt. Erst eine in Deutschland durchgeführte MRT (Magnetresonanztomographie) brachte Gewissheit: Fast alle Bänder im Ellenbogen waren abgerissen. „Der Arzt konnte mir nicht helfen, da er eine solche Blessur bisher noch nicht gesehen hatte. So suchte ich in Luxemburg nach Hilfe und wurde schließlich mit einer ACP-Therapie behandelt“, so Henckels.



Jeff Henckels ist in Topform. Nach seiner Bronzemedaille in Antalya will er bei der EM am gleichen Ort glänzen. Foto: Stéphane Guillaume

Dabei handelt es sich um eine Eigenbluttherapie, die nach etlichen Wochen des Hoffens und Bangens Wirkung zu zeigen schien: „Ich konnte quasi wieder alles machen, allerdings durfte kein Druck auf den Ellenbogen ausgeübt werden. So konnte ich Radfahren, an Bogenschießen war aber nicht zu denken. Hinzu kam, dass bei einer weiteren MRT eine Knorpelverletzung festgestellt wurde, die mit starken, entzündungshemmenden Arzneimitteln behandelt werden musste.“

Drohende Operation

Fast sieben Monate blieb der Bogen im Schrank, ehe sich Henckels wieder an seinen Sport heranwagte. „Ich habe begonnen wie ein Kind, das das Bogenschießen erlernt. Das Training mit einem sehr leichten Bogen hat mir aber erlaubt, technische Anpassungen zu machen, die zuvor zeitlich nicht möglich waren. Nach und nach schoss ich mehr Pfeile und am 31. Dezember habe ich erstmals wieder mit einem schweren Bogen geschossen“, erklärt Henckels seinen Genesungsprozess.

Auch wenn der Luxemburger keine Gedanken an ein mögliches Karriereende verschwenden wollte, war dieses doch äußerst nah. Hätte sich der Ellenbogen nämlich nicht von alleine erholt, wäre eine Operation unumgänglich gewesen. Ein Eingriff, der keine Wettbewerbe in der Saison 2021 zugelassen hätte.

Der Luxemburger Kader Männer – Recurve: Jeff Henckels (GT Strassen/ Weltranglistenposition: 44), Pit Klein (Flèche d'Or Luxemburg/151) Compound: Gilles Seywert (GT Strassen/27), Arnaud Hocevar (Flèche d'Or Luxemburg/134) Frauen – Compound: Mariya Shkolna (Flèche d'Or Luxemburg/26)

„Ich möchte den Zeitpunkt, an dem ich aufhöre, selbst bestimmen und nicht durch Corona oder eine Verletzung zum Ende meiner Laufbahn gezwungen werden. Sicherlich wäre das Olympiajahr ein guter Zeitpunkt für dieses Vorhaben gewesen, aber so werde ich mich nicht von der internationalen Bühne verabschieden“, so Henckels, der nicht ausschließt, dass er 2022 weniger trainieren und möglicherweise im Compound statt im Recurve antreten wird.

Nach der Bronzemedaille beim Grand Prix in Antalya (TUR) im April hat sich der Bogenschütze für die kommenden Wochen keine konkreten Ziele gesetzt. Das Gefühl beim Schießen soll stimmen, die Resultate sind dabei nebensächlich.

Geringe Olympiachancen

Dass bei den am Dienstag beginnenden Europameisterschaften in der türkischen Hafenstadt Antalya Olympiaplätze zu vergeben sind, reizt aber: „Die Chancen sind im einstelligen Bereich, da etliche Nationen um wenige Quotenplätze kämpfen. Es macht daher weder bei der EM noch beim Weltpokal Ende Juni in Paris Sinn, sich verrückt zu machen. Ablehnen würde ich im Falle einer Qualifikation aber sicherlich nicht, auch wenn die Atmosphäre in Tokio eine andere sein würde als bei meinen beiden bisherigen Teilnahmen.“

Henckels bedauert, dass Luxemburg Qualifikationschancen liegen lässt, weil keine Recurve-Mannschaft nach Antalya – und wohl auch keine in die französische Hauptstadt – reisen wird. „Es ist die Entscheidung der FLTA. Ich denke aber, dass es in unserem Interesse wäre, wenn Joé Klein für Paris nachnominiert werden würde. Die Chancen auf eine Olympiateilnahme wären zwar noch gering, aber immerhin ein bisschen größer.“

