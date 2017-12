(dat) - Der nationale Fußballverband teilte am Mittwoch mit, dass die Meisterschaft – außer in der 3. Division – am 18. Februar fortgesetzt wird. Dies ist auch das Datum, das ohnehin im Kalender festgehalten war. Am 18. Februar wird in der BGL Ligue und der Ehrenpromotion dann der ausgefallene elfte Spieltag vom 10. Dezember nachgeholt.



Außerdem steht noch das Achtelfinale der Coupe de Luxembourg aus. Die FLF wird dann in der ersten Januarhälfte 2018 die Kalender dementsprechend anpassen.



Die beiden Indoorturniere vom vergangenen Wochenende werden am 6./7. Januar 2018 ausgetragen.