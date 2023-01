Viele Menschen wollen im neuen Jahr Gewicht verlieren. Doch einfach ist das nicht. Ein Sportwissenschaftler erklärt, worauf es ankommt.

Wie das Abnehmen als Neujahrsvorsatz wirklich gelingt

Unter den Neujahrsvorsätzen ist der Gewichtsverlust Jahr für Jahr die Nummer eins. Doch wer nach Strategien rund um das Thema Abnehmen sucht, der verliert sich leicht in einem Dschungel von (Des)Informationen. So werden von Diäten über Trainingspläne bis hin zu fragwürdigen Wundermitteln unzählige Wege angepriesen, auf denen nach den Weihnachtstagen die Pfunde purzeln. Dabei ist das Grundprinzip des Abnehmens immer das Gleiche.

„Im Endeffekt geht jede Diät letztlich auf ein Kaloriendefizit zurück“, erklärt Sportwissenschaftler Eric Besenius, der in der Sportmedizin des CHL (Center Hospitalier de Luxembourg) beschäftigt ist. „Das ist wissenschaftlich mehrfach belegt.“ Die Definition ist einfach: Bei einem Kaloriendefizit werden dem Körper weniger Kalorien zugeführt als er verbraucht. Ist dies der Fall, nimmt der Mensch ab. Und umgekehrt gilt das natürlich auch.

Eric Besenius arbeitet unter anderem in der Sportmedizin des CHL. Foto: LIROMS

Das kleinliche Zählen der Kalorien ergibt dabei nur bedingt Sinn – und kann sogar unnötigen Stress verursachen. Besser ist es, sich heranzutasten, ein Gefühl für Ernährung und Verbrauch zu entwickeln und zu beobachten, wie das eigene Gewicht reagiert.

Die Stellschrauben, an denen man auf dem Weg zum Kaloriendefizit drehen kann, sind zumindest auf dem Papier offensichtlich. Entweder isst man weniger Kalorien oder man verbrennt mehr. Optimal ist die Kombination aus beidem. „Das reine Abnehmen über Sport ist etwas trügerisch und funktioniert nur bei den Wenigsten“, verrät Besenius. „Grundsätzlich nimmt man nur über eine gescheite Ernährung wirklich ab.“ Eine Rechnung: Um einen Mars-Riegel durch Sport auszugleichen, müsste man zwischen 20 und 30 Minuten Joggen gehen – ein unverhältnismäßig hoher Aufwand.

Einen „Regenbogen“ essen

Die Umstellung der eigenen Ernährung auf gesunde Komponenten ist zwar die beste Lösung, jedoch in der Praxis häufig nur schwer umsetzbar. „Sich vorzunehmen, nur noch Salat zu essen und Schokolade nicht mal mehr anzuschauen, ist der falsche Weg“, erläutert der 36-Jährige. Das Problem sei eines, das sich auf andere Lebenslagen übertragen lässt: „Wenn etwas keinen Spaß macht, dann zieht man es zwei Wochen durch und verfällt danach wieder in alte Muster.“

Das altbewährte „FDH“ (Friss die Hälfte) sei demnach eine ernstzunehmende Lösung. „Man sollte sich den Spaß an Dingen beibehalten, die man gerne macht. Und das gilt auch fürs Essen“, sagt der Sportwissenschaftler. „Alles Ungesunde wegzulassen, ist langfristig nicht machbar.“ Etwas weniger zu essen sowie die Ernährung Stück für Stück umzustellen und verschiedene Komponenten durch gesunde zu ersetzen, sei der bessere Weg.

Wer abnehmen will, muss nicht auf Schokolade verzichten. Foto: Shutterstock

Dabei sprechen Ernährungswissenschaftler oft davon, einen „Regenbogen“ zu essen. Das Prinzip dahinter ist, bunte Lebensmittel auszuwählen, die automatisch vielfältige Inhaltsstoffe bieten. Hilfreich sind Proteine (zum Beispiel mageres Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte), Ballaststoffe (Gemüse, Beeren, Vollkornprodukte), gute Fette (Olivenöl, Fisch, Nüsse), Vitamine (Obst, Gemüse) und viel Wasser.

„Auch wenn man abnehmen will, darf man sich ab und zu erlauben, Schokolade zu essen oder ein Feierabend-Bier zu trinken“, erläutert Besenius. Der Sportwissenschaftler weist darauf hin, dass auch Alkohol kalorientechnisch ganz vorne mit dabei ist. „Wenn man das grundsätzlich weglässt und nur zu besonderen Momenten konsumiert, hat man bereits einen großen Vorteil.“

Wer beim Blick auf die Waage keinen Frust schieben will, sollte sich machbare Zwischenziele setzen. Foto: Shutterstock

Doch obwohl die richtige Ernährung auf dem Weg zum Wunschgewicht der größte Faktor ist, spielt der Sport ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch hierbei gilt: Was keinen Spaß macht, wird meist schnell wieder aufgegeben. „Natürlich verbrennt das Joggen viele Kalorien. Aber wenn man nach dem Laufen Knieschmerzen hat und sich nur quälen muss, dann hält man nicht lange durch“, sagt Besenius.

Die Wahl sollte dann lieber auf eine Disziplin fallen, die vielleicht weniger effizient ist, dafür aber mehr Spaß macht. Neben Radfahren, Schwimmen und Cardio-Geräten im Fitnessstudio – den gängigen Alternativen zum Jogging – wird beispielsweise das Ruder-Ergometer häufig unterschätzt. Neben der Ausdauer sollte aber auch das Krafttraining mit einbezogen werden. Denn wer im Ausdauerbereich leistungsfähig sein will, braucht die entsprechende Muskulatur – vor allem als Sport-Neuling.

Heckenschneiden im Garten

„Es ist auffällig, dass viele Menschen, die noch nie Sport gemacht haben, eine falsche Vorstellung entwickeln“, erläutert Besenius. „Dann wird Krafttraining direkt mit einem Bodybuilder und Ausdauertraining mit einem Marathonläufer assoziiert. Deshalb sprechen wir lieber von körperlicher Aktivität.“ Es müsse nicht der 20-Kilometer-Lauf im Regen, sondern könne beispielsweise auch Heckenschneiden im Garten sein. „Es geht nur darum, sich zu betätigen und dabei Kalorien zu verbrennen.“

Kardiologe Delagardelle: „Viele Patienten sind einfach faul“ Der Kardiologe Dr. Charles Delagardelle erklärt, warum Sport für herzkranke Menschen so wichtig ist. Dabei geht er mit gutem Beispiel voran.

Um Frust zu vermeiden, lohnt es sich, das gesetzte Ziel zu unterteilen. Will man beispielsweise in einem Jahr zwölf Kilogramm verlieren, kann man ein Kilo pro Monat anpeilen. Das Erreichen der Zwischenziele sorgt für Erfolgserlebnisse und verhindert, dass Frust aufkommt. „Ebenfalls effektiv ist, wenn man sich der Herausforderung nicht alleine stellt“, weiß Besenius. Wer gemeinsam Sport macht, der hat Unterstützung. Und dem fällt es schwerer, sich zu drücken. „Wenn ich Fahrradfahren will und es regnet, bleibe ich schnell mal auf der Couch. Wenn aber mein Kumpel draußen mit dem Mountainbike wartet, dann gibt es keine Ausrede.“

