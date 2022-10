Wenn die Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer in der EM-Qualifikation antritt, hängt viel von Luka Mladenovic ab.

Tischtennis

Wie aus dem Küken ein Anführer wurde

Jan MORAWSKI Wenn die Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer in der EM-Qualifikation antritt, hängt viel von Luka Mladenovic ab.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Luka Mladenovic selbst das Küken im Team. Doch wenn die Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer am Samstag in der EM-Qualifikation antritt, geht der 23-Jährige als Führungsspieler an den Tisch. „Ich habe mich nach und nach in die neue Rolle hineingefunden“, erklärt der Bundesligaspieler von Mainz 05.

Dass Mladenovic nun gemeinsam mit dem 28 Jahre alten Eric Glod vorangehen muss, liegt auch daran, dass die FLTT-Auswahl gegen Bulgarien (11 Uhr) und Israel (19 Uhr) mit einer besonders jungen Truppe antritt. Für die beiden Spiele im Centre Sportif Romain Schroeder in Frisingen ergänzen Eric Thillen (22 Jahre), Maël van Dessel und Loris Stephany (beide 17) die Mannschaft.

Auch auf Eric Glod wird es in Frisingen ankommen. Foto: Christian Kemp

„Ich habe schon versucht, den jungen Spielern verschiedene Dinge mit auf den Weg zu geben“, erklärt Mladenovic. „Ich übernehme die Rolle als Führungsspieler sehr gerne.“ Genug Selbstvertrauen dürfte der Materialspezialist, der mit einem Anti-Topspin-Belag auf der Rückhand antritt, bereits gesammelt haben. Denn in seiner ersten Saison im deutschen Oberhaus spielt Mladenovic nicht nur mit, sondern besiegte unter anderem die Weltklasse-Akteure Simon Gauzy (F) und Omar Assar (EGY).

„Ich bin nicht mit der Mannschaft aufgestiegen, um mich in der Bundesliga abschießen zu lassen und zuzuschauen, wie die großen Jungs das machen. Ich bin zuversichtlich, dass ich gegen jeden Spieler Chancen habe“, verrät der 23-Jährige. „Deshalb ist es ein gutes Gefühl, dass mein Optimismus belohnt wurde.“

Dieses Luxemburger Doppel nervt seine Gegner Ni Xia Lian und Luka Mladenovic schaffen es bei den European Championships bis ins Achtelfinale. Das liegt auch an ihren speziellen Schlägern.

Optimistisch darf die FLTT-Auswahl auch für das Mini-Turnier in Frisingen sein. Luxemburg hat gute Chancen aufs Weiterkommen, braucht dafür aber seine beiden Topspieler im Vollbesitz ihrer Kräfte. Vor allem Mladenovic, der sich zuletzt mit Mandelbeschwerden herumplagte, will dann wieder fit sein. „Wenn wir unsere Bestleistung zeigen, sind wir schon die Favoriten. Ich bin ziemlich zuversichtlich“, sagt er. Die beiden besten Teams der Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde.

EM-Qualifikation - Gruppe B6 Am Samstag:

11.00: Luxemburg – Bulgarien

19.00: Luxemburg – Israel Am Sonntag:

11.00: Israel – Bulgarien

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.