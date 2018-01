(DW) - Die Musel Pikes haben einen sehr wichtigen und am Ende deutlichen Sieg im Hinblick auf die Titelgruppe gefeiert. In einer Nachholpartie des 14. Spieltags besiegten die Moselaner Résidence mit 95:59. Die Partie wurde in Heffingen ausgetragen, da das Parkett in der Halle des Gastgebers aus Walferdingen beschädigt ist.

Entscheidend zum Erfolg beigetragen hat auch der neue Profispieler der Musel Pikes, Green, der erst am Dienstag die sportärztliche Untersuchung bestanden hatte. Er steuerte 35 Punkte und zehn Rebounds zum Erfolg bei, sein Kollege Gulley erzielte 31 Zähler und holte zwölf Rebounds.



Nach dem Erfolg sind die Musel Pikes noch voll im Rennen um einen Platz in der Titelgruppe, während Résidence im Kampf um die Top Sechs einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste.