Am 12. Spieltag der Total League setzten sich die Musel Pikes im Duell gegen Tabellennachbar Sparta knapp mit 76:71 durch.

Wichtiger Sieg für die Musel Pikes

(dat/DaH) - Die Musel Pikes hatten vor dem 12. Spieltag zwei Punkte Rückstand auf Sparta. Mit dem Sieg am Samstagabend in Bartringen schlossen Jean Kox und Co. zu ihrem direkten Konkurrenten um Platz sechs auf. 76:71 setzten sich die Gäste in Atert durch.

Quinterian McConico war bei den Musel Pikes mit 25 Punkten der beste Schütze. Die 30 Punkte von Adrian Rodgers reichten Sparta nicht. Mit jeweils vier Siegen sind beide Mannschaften punktgleich. Aufgrund des gewonnenen Direktvergleichs behauptet Sparta aktuell aber Rang sechs.

Leader Etzella hatte keine Probleme beim Auswärtsduell in Düdelingen. Ettelbrück gewann mit 30 Punkten Unterschied (107:77).



Im Duell der beiden Aufsteiger holte sich Fels einen Auswärtssieg gegen die Kordall Steelers. Den Grundstein zum Erfolg legte Arantia bereits im ersten Viertel (25:14), ehe man einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg einfuhr. Francis (31 Punkte) und Williams (27 Punkte) trugen starke 58 Zähler zum wichtigen Auswärtserfolg bei.

Am Sonntag (17.30 Uhr) stehen noch die Spiele Résidence gegen Amicale und Basket Esch gegen Racing an.