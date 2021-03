Niederkorns Fußballer können am Mittwochabend gleich zwei Konkurrenten in der Tabelle distanzieren.

Wichtiger Sieg für den FC Progrès

Am Mittwoch standen in der BGL Ligue zwei Nachholspiele auf dem Programm. Niederkorn hat dabei einen direkten Konkurrenten geschlagen. Der FC Progrès bezwang Racing mit 2:0. Vor der Partie waren beide Teams punktgleich in der Tabelle, nun hat Niederkorn vorläufig Platz fünf übernommen.

Hend erzielte das 1:0 per Handelfmeter in der 33.', Bah sorgte in der 83.' für die Entscheidung.

Ebenso wie die beiden genannten Mannschaften hatte Wiltz vor seinem Spiel gegen Hostert 25 Punkte gesammelt -und dabei bleibt es auch. Das Team aus dem Ösling ließ sich von Hostert überraschen und musste eine 1:2-Niederlage einstecken. Alle Treffer fielen in der ersten Halbzeit.





