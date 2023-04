Durch einen späten Ausgleichstreffer bringt sich die Mannschaft von Martin Forkel in eine gute Ausgangsposition.

BGL Ligue

Wichtiger Punkt für Rosport im Abstiegskampf

Yann DUARTE Durch einen späten Ausgleichstreffer bringt sich die Mannschaft von Martin Forkel in eine gute Ausgangsposition.

Zum Auftakt des 26. Spieltages in der BGL Ligue trennten sich Rosport und Mondorf 1:1. Die Tore fielen erst in der Schlussphase der Begegnung. In der 74.' war es Faraji Taarimte, der die Gäste aus Mondorf nach einem Doppelpass mit Diogo Fernandes per Distanzschuss in Führung brachte. In der 85.' konnte Gonçalo Rodrigues allerdings nach einem Eckball für Rosport ausgleichen.

„Wichtig ist, dass wir am Ende nicht auf einem Abstiegsplatz stehen" Rosport-Trainer Martin Forkel fand über Stationen in Vietnam, im Iran und in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Weg nach Luxemburg.

Damit konnten die Gastgeber einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf einfahren. Rosport belegt derzeit mit 29 Punkten den elften Tabellenplatz und konnte den Vorsprung auf einen Relegationsplatz zumindest vorübergehend auf acht Punkte ausbauen. Mondorf befindet sich derweil mit 36 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz.



In der zweiten Begegnung, die am Samstag ausgetragen wurde, verpassten es die Wilzer, an Mondorf vorbeizuziehen. Im Heimspiel gegen Differdingen musste man eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Alle drei Treffer fielen in der zweiten Halbzeit: Erico de Castro stand nach einer Flanke goldrichtig und drückte den Ball in der 52.' zur Gästeführung über die Linie. Elf Minuten später erhöhte Angreifer Laurent Pomponi und brachte die Differdinger mit 2:0 in Führung. Lucas Napoleone verkürzte zwar in der 74.' auf 1:2, doch der Ausgleich sollte in Weidingen nicht mehr fallen. Die von Helder Dias trainierten Differdinger setzeen sich somit auf Tabellenplatz sechs fest.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.