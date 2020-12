Wichteln und Urlaubsverzicht: Sportler und ihre Weihnachtspläne

Basketballerin Anne Simon, Fußballer Sébastien Thill und Tennisspielerin Eléonora Molinaro haben ganz unterschiedliche Pläne für die Weihnachtstage.

Die meisten Sportler können während der Weihnachtsfeiertage abschalten und Abstand vom Wettkampf gewinnen. Jene Luxemburger, die im Ausland spielen, verbringen die Feiertage auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Basketballerin Anne Simon, Fußballer Sébastien Thill und Tennisspielerin Eléonora Molinaro gewähren Einblicke in ihr Weihnachten.

von Daniel Wampach

Anne Simon verbringt die Weihnachtstage in den Vereinigten Staaten – dort, wo sie studiert und Basketball spielt. „Wir haben ohnehin nur drei oder vier Tage frei, außerdem will ich kein Risiko wegen des Corona-Virus eingehen“, sagt die 20-Jährige, die für die Black Bears der University of Maine aufläuft.

Dabei würde Simon dieser Tage gerne zu Hause im Großherzogtum sein: „Ich mag die Weihnachtsferien, sie gehören zu meinen Lieblingsfeiertagen ...