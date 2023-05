Beim CHEV Diekirch ist man auf der Suche nach einem Nachfolger von Rafal Zmijewski fündig geworden.

Werner Klöckner neuer Trainer in Diekirch

Joe GEIMER Beim CHEV Diekirch ist man auf der Suche nach einem Nachfolger von Rafal Zmijewski fündig geworden.

Präsident Frank Link und die Verantwortlichen des Handballvereins aus Diekirch wissen seit ein paar Tagen, wie es beim CHEV an der Spitze des Männerteams weitergeht: Werner Klöckner wird das Traineramt im Hinblick auf die kommende Saison übernehmen. Am Donnerstagabend wurde ein Zweijahresvertrag unterschrieben.

Klöckner ist in Luxemburg alles andere als ein Unbekannter: Der 65-jährige Deutsche war zuletzt beim HB Museldall aktiv und war davor in Käerjeng engagiert. Nun kehrt er in den Männerbereich zurück. Dort feierte er in Luxemburg schon große Erfolge: Unvergessen ist seine Zeit beim HB Esch, als er die Escher vor zehn Jahren beinahe sensationell ins Finale des Challenge-Cups führte.

Wie Diekirch zum Spitzenteam werden soll CHEV spielt eine überraschend starke Saison. Präsident Frank Link blickt bereits in die Zukunft.

In Diekirch beerbt er den Posten von Rafal Zmijewski, der in den vergangenen beiden Spielzeiten gute Arbeit verrichtet hatte und die Mannschaft zuletzt bis in die Titelgruppe der Axa League und ins Final Four des Pokals geführt hatte. Zmijewski möchte in Zukunft etwas mehr Zeit für die Familie haben. Er bleibt dem Verein allerdings als Vorstandsmitglied und Sportlicher Leiter erhalten.

