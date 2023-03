Bei der ersten Awards Night der FLBB werden am Mittwochabend Preise in mehreren Kategorien vergeben.

Awards Night

Wer sind die besten Basketballerinnen und Basketballer im Land?

Bob HEMMEN Bei der ersten Awards Night der FLBB werden am Mittwochabend Preise in mehreren Kategorien vergeben.

Im Parc Hotel Alvisse wird es am Mittwochabend einige glückliche Gesichter geben. Bei der ersten Awards Night zeichnet der nationale Basketballverband Siegerinnen und Sieger in sechs verschiedenen Kategorien aus. „Die FLBB profitiert von der Gelegenheit, um den Vereinen, Spielern und Fans für eine interessante Saison zu gratulieren und sich bei ihren Partnern und der Presse für die Unterstützung in den vergangenen Monaten zu bedanken“, heißt es.

Bei der um 19 Uhr beginnenden Veranstaltung in Dommeldingen gibt es Preise für den besten einheimischen Spieler, den besten Trainer und das größte Talent der regulären Saison der LBBL. Dies sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Die FLBB hat in jeder Kategorie eine Vorauswahl getroffen und sich für jeweils drei oder fünf Kandidaten entschieden. Für Spieler und Trainer waren mindestens 14 Einsätze Pflicht. Um eine Chance auf den Nachwuchspreis zu haben, müssen die Talente nach dem 23. September 2001 geboren sein.

Die Nominierten Frauen – JICL MVP Ehis Etute (T71), Mandy Geniets (T71), Lisy Hetting (Gréngewald), Nadia Mossong (T71), Esmeralda Skrijelj (Amicale) U21-Spielerin Kyra Coulon (Basket Esch), Etute, Laetitia Schumacher (Amicale) Trainer Jérôme Altmann (T71), Fabienne Fuger (Contern), François Manti (Gréngewald) Männer – JICL MVP Thomas Grün (Basket Esch), Philippe Gutenkauf (Etzella), Joe Kalmes (T71), Bob Melcher (Amicale), Oliver Vujakovic (Résidence) U21-Spieler Max Logelin (Sparta), Mykolas Maindron (Arantia), Charel Moes (Contern) Trainer Etienne Louvrier (Amicale), Franck Mériguet (Basket Esch), Christophe Ney (Arantia)

Abgestimmt werden konnte bis vergangenen Samstag. Neben den Fans und den Journalisten taten dies auch die Coaches und Kapitäne. Die im Rahmen der Awards Night ausgezeichneten Basketballer, Basketballerinnen und Trainer dürfen sich über ein Preisgeld in Höhe von jeweils 500 Euro freuen.

Bei den Frauen hat die 17-jährige Ehis Etute sogar die Möglichkeit, als doppelte Gewinnerin nach Hause zu gehen. Die junge Nationalspielerin, die gemeinsam mit ihrer ebenfalls nominierten T71-Teamkollegin Mandy Geniets mit 15,9 Punkten pro Partie Topscorerin der LBBL ist, stand als MVP und als größtes Talent zur Wahl. Mit Nadia Mossong schaffe es eine weitere Düdelingerin auf die Liste der besten Spielerinnen. Außerdem konnte für Gréngewalds Lisy Hetting und Steinsels Esmeralda Skrijelj abgestimmt werden.

Christian Kemp

In der U21-Kategorie konkurriert Etute mit Kyra Coulon (Basket Esch) und Laetitia Schumacher (Amicale). Als Trainer schafften es Jérôme Altmann (T71), François Manti (Gréngewald) und Fabienne Fuger (Contern) in die Vorauswahl.

Zwei Trainer, die nach der Saison aufhören

Steinsel startet mit einem großen Vorteil in die Play-offs Der Titelverteidiger bezwingt T71 Düdelingen und beendet die reguläre Saison der Basketball-Meisterschaft auf Platz eins.

Bei den Männern könnten Thomas Grün (Basket Esch), Philippe Gutenkauf (Etzella), Joe Kalmes (T71), Bob Melcher (Amicale) und Oliver Vujakovic (Résidence) zum MVP gekürt werden. „Ich finde das Konzept richtig gut. Für jeden Spieler ist das eine zusätzliche Motivation“, sagt Gutenkauf in der neuen Folge von „And One – De Basketpodcast“ über die Awards Night.

Steinsel-Coach Etienne Louvrier, der die reguläre Saison mit Amicale auf Rang eins beendete und seine Trainerkarriere nach der aktuellen Spielzeit beenden wird, hat gute Chancen, sich gegen Franck Mériguet (Basket Esch) und Christophe Ney (Arantia) durchzusetzen. Wie Louvrier legt auch Ney seinen Posten nach der Saison nieder.

Bei den U21-Talenten ist Spartas Max Logelin, mit 11,6 Punkten pro Partie der beste junge Scorer der LBBL, wohl der Favorit. Neben dem Bartringer standen auch Arantias Mykolas Maindron und Conterns Charel Moes zur Wahl.

