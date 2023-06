Kevin Geniets und Bob Jungels gehen am Mittwochabend bei den Zeitfahr-Meisterschaften in Berburg nicht an den Start.

Sport 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Radsport

Wer feiert Premiere im Landesmeistertrikot?

Joe GEIMER Kevin Geniets und Bob Jungels gehen am Mittwochabend bei den Zeitfahr-Meisterschaften in Berburg nicht an den Start.