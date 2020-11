Wenn vom Beruf in der Sportwelt geträumt wird

Der Studiengang "Internationales Sportmanagement" an der Lunex-Universität ist sehr beliebt. Welche Vorteile ein Studium in Oberkorn hat, erklärt Sebastian Merten.

Viele Jugendliche träumen davon, einmal in der Sportwelt beruflich tätig zu werden. An der Lunex-Universität in Oberkorn ist der Studiengang "Internationales Sportmanagement" deshalb sehr beliebt.

Gleich aus 14 Nationen stammen die Studenten, die derzeit für dieses Studium eingeschrieben sind.

Die Regelstudienzeit für einen Bachelorabschluss beträgt sechs Semester. Die Anmeldegebühr beläuft sich auf 550 Euro und pro Monat fallen nochmals 750 Euro an. Auf den ersten Blick ein stolzer Preis.



„Als staatlich anerkannte Hochschule in privater Trägerschaft sind wir auf Studiengebühren angewiesen, während öffentliche Bildungseinrichtungen hauptsächlich über Steuergelder finanziert werden ...