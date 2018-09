Wenn sich alles um den AC Mailand dreht ...

Gianni Righetto aus Düdelingen ist großer AC-Mailand-Fan. In seinem Haus wird dies schnell deutlich.

Wenn am Donnerstag von 21 Uhr an F91 den AC Mailand empfängt, dann wird auch Gianni Righetto im Stade Josy Barthel sein. Im Haus des 56-Jährigen in Düdelingen dreht sich alles um den italienischen Traditionsverein.

Wer Gianni Righettos Haus in Düdelingen betritt, fühlt sich gleich, als er wäre er in einem Museum des AC Mailand und der italienischen Nationalmannschaft gelandet ...