Die neuen Fußballregeln sorgen für eine Menge unnötiger Diskussionen. In Zukunft sollte man etwas sparsamer mit Neuerungen umgehen.

Weniger ist mehr

Fußball war mal eine simple Sportart, die die Massen auch deshalb begeisterte, weil ihre Regeln einfach zu verstehen waren. In den vergangenen Jahren hat sich das jedoch geändert. Vor fast jedem Saisonstart lassen sich die Verantwortlichen des International Football Association Board (IFAB), die Regelhüter des Sports mit dem runden Leder, etwas Neues einfallen und sorgen so dafür, dass nicht mehr jedermann den Durchblick behält. Das Interesse bei einigen Laien schwindet und an Diskussionsstoff für die treuen Fans mangelt es wahrlich nicht. Auch wenn Stagnation oft Rückschritt bedeutet, sollte man in Zukunft mit Neuerungen etwas sparsamer umgehen, nach dem Motto: weniger ist mehr.

Die neuen Handspiel-Regeln, die vor der aktuellen Saison eingeführt wurden, sind nur ein Beispiel, das für viel Wirbel sorgt. Die Neuerungen sollten eigentlich für mehr Klarheit sorgen. Doch bereits nach wenigen Spieltagen herrschte in vielen Ligen mehr Verwirrung als vorher.

In der Theorie sind zwar nun mehr Regelfälle beschrieben als davor, doch wie diese in der Praxis angewandt werden, ist mal wieder so eine Sache. Denn die vielen Auslegungsmöglichkeiten und Ausnahmen sorgen für reichlich Durcheinander. Und dies bei den Spielern, Trainern und auch den Schiedsrichtern selbst.

Niko Kovac, der Coach des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, meinte kürzlich auf einer Pressekonferenz, er wisse manchmal nicht, wie die Regeln denn nun richtig zu verstehen seien. Zudem habe er manchmal den Eindruck, dass das Schiedsrichtergespann nicht mehr richtig wisse, wie es denn in verschiedenen Situationen handeln soll. Kovac sprach aus, was viele denken.

Die Absicht einer Regeländerung besteht in der Theorie immer darin, das Spiel weiter zu ordnen und den Ausgang der Partie gerechter zu gestalten. Den Schiedsrichtern soll die Leitung erleichtert werden. In der Praxis sieht die Welt jedoch leider anders aus. Das simple Spiel wird verkompliziert und die Diskussionen nehmen zu. Statt für mehr Klarheit sorgen die neuen Regeln häufig für noch mehr Verwirrung und heizen eine Menge unnötiger Diskussionen an.

Daran änderte auch der Videobeweis nichts. Im Gegenteil. Dieser sorgt für Spielverzögerungen und erhitzt die Gemüter oft noch mehr, als dass er etwas Positives zum Spiel beiträgt. Bei der Frauen-WM wurde beispielsweise genaustens darauf geachtet, dass die Torhüter bei Elfmetern einen Fuß auf oder über der Torlinie haben. Der Videoassistent schaute sich die Bilder auf dem Schirm ganz genau an und schritt mehrmals mit gewaltiger Zeitverzögerung ein. Wenn lange nach dem Schuss noch immer nicht feststeht, ob der Elfmeter denn jetzt konform war oder wiederholt werden muss, dann beginnt das Spiel absurd zu werden und einen Teil seiner Emotionen und Attraktivität zu verlieren.

Hierzulande bleiben wir derzeit noch davon verschont, da der Videoassistent noch nicht in Luxemburg angekommen ist. Ein Glück, dass weniger manchmal mehr ist.