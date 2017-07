(jan) - Luxemburgs Wurfspezialist Tom Habscheid hat bei den Weltmeisterschaften in London für Furore gesorgt. Der Behindertensportler landete am Sonntag bei den Diskuswerfern in seiner Kategorie F42 auf dem zweiten Platz und sicherte sich damit neben der Silbermedaille auch einen neuen nationalen Rekord.

Habscheid steigerte sich fast bei jedem Versuch (42,53 m, 42,97 m, 44,34 m, 46,83 m, X, 45,31 m) und unterbot im vierten Durchgang die alte Luxemburger Bestmarke von 45,80 m. Gegen den großen Favoriten und Goldmedaillengewinner Aled Davies (GB/51,54 m) war Habscheid trotzdem chancenlos. Dritter wurde der Bulgare Dechko Ovcharov (39,22 m).



Am Samstag tritt der Luxemburger im Kugelstoßen an.