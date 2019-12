Mit Bruno Fratus, Benjamin Proud und Andriy Govorov sind im Januar drei weitere Stars der Schwimmszene in der Coque zu Gast.

Weltklassesprinter beim Euro-Meet

Jan MORAWSKI Mit Bruno Fratus, Benjamin Proud und Andriy Govorov sind im Januar drei weitere Stars der Schwimmszene in der Coque zu Gast.

Nach der Schwedin Sarah Sjöström kündigen die Organisatoren des Euro-Meet weitere Hochkaräter der Schwimmszene an. So werden drei Weltklassesprinter vom 24. bis 26. Januar in der Coque in Kirchberg mit dabei sein.

Freistilspezialist Bruno Fratus aus Brasilien schwamm bei den Weltmeisterschaften 2017 und 2019 jeweils aufs Treppchen. Der 30-Jährige misst sich in Luxemburg vor allem mit Benjamin Proud. Der 25 Jahre alte Brite wurde im vergangenen Jahr Europameister über 50 m Freistil. Ebenfalls am Start ist der Weltrekordhalter über 50 m Schmetterling, Andriy Govorov aus der Ukraine.

Bruno Fratus zählt zu den besten Sprintern der Welt. Foto: AFP