(DW) - Was für eine Leistung von Luxemburgs Sportlerin des Jahres 2017! Christine Majerus (Boels) ist beim Cyclocross-Weltcup im französischen Nommay auf den fünften Platz gefahren und bestätigte nur zwei Wochen vor den Welttitelkämpfen in Valkenburg (NL) ihre starke WM-Form. Ihre bisher beste Platzierung bei einem Weltcup in dieser Saison war Rang 14 in Namur (B).

Im Ziel hatte Majerus einen Rückstand von anderthalb Minuten auf die US-amerikanische Siegerin Katherine Compton, die 45'03'' für die Strecke benötigte. Die Zweitplatzierte, Kaitlin Keough (USA), hatte bereits 55'' Rückstand. Der Luxemburger Meisterin fehlten nur wenige Sekunden, um einen Podiumsplatz zu holen, denn die Französin Pauline Ferrand-Prévot wurde mit 1'20'' Rückstand Dritte. Helen Wyman (GB) sicherte sich im Endspurt gegen Majerus Rang vier.

Damit egalisierte Majerus ihr bisher bestes Ergebnis bei einem Weltcup. In der vorigen Saison erreichte sie in Namur Rang fünf.