Weiterer Landesrekord für Vera Hoffmann

Vera Hoffmann ist die erste nationale Rekordhalterin über die Meile. Sie unterbot die seitens der FLA erstellte Norm von 4'50"00 recht deutlich.

Indem Vera Hoffmann am Samstag in Diekirch über die Meile (1.607 m) in 4'38"48 gestoppt wurde, stellte die Celtic-Athletin einen ersten Luxemburger Rekord über diese selten gelaufene Strecke auf.



Das Chrono von 4'38''48 ist alles andere als eine Überraschung, die 23-Jährige analysierte nach dem Rennen ihre Zeit sogar recht kritisch: „Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, um 4'35'' zu laufen, das hat nicht ganz geklappt ...