Am Samstagabend kreuzen Jeunesse und Differdingen in der BGL Ligue die Klingen. Beide Teams wollen sich oben in der Tabelle festsetzen.

Sport 2 Min.

Weiter oben mitmischen

Am Samstagabend kreuzen Jeunesse und Differdingen in der BGL Ligue die Klingen. Beide Teams wollen sich oben in der Tabelle festsetzen.

Am Samstagabend kommt es auf der Escher Grenz zu einem brisanten Südderby wenn Jeunesse Differdingen empfängt. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Jeunesse hat das letzte Duell gegen ein Spitzenteam mit 0:3 gegen Fola verloren.

"Niederlagen können immer wieder passieren. Doch die Art und Weise hat mir nicht gefallen. Das Team hat allerdings Wiedergutmachung betrieben, indem es sich im Pokal in Nörtzingen durchgesetzt und ein schweres Spiel in Mondorf gewonnen hat", betont Jeunesse-Trainer Nicolas Huysman." Wir wollen nun vor heimischer Kulisse alles in die Waagschale werfen."

Der Franzose wünscht sich Spieler mit der Einstellung wie Boakye, dem am vergangenen Spieltag beim 3:2-Sieg in Mondorf zunächst ein Eigentor unterlaufen war, ehe er doch noch den Siegtreffer erzielte. Huysman stellt sich auf einen sehr gut organisierten Gegner ein. "Differdingen mischt nicht zufällig oben in der Tabelle mit." Beim Rekordmeister könnte Sommer nach seiner Verletzung ins Tor zurückkehren. "Wir müssen abwarten, ob er nun tatsächlich einsatzfähig sein wird. Er weist jedoch viel Erfahrung auf, was ihm nach solch einer Pause helfen könnte."

Amodio vertraut seinem Sohn

Beim Gegner aus Differdingen leistete sich Torhüter Andrea Amodio am vergangenen Spieltag einen folgenreichen Patzer, als er einen Rückpass schlecht verarbeitete und Titus Petingen daraus Kapital schlagen konnte. Trainer Paolo Amodio wollte seinem Sohn allerdings keinen Vorwurf machen. "Ein Torhüter ist in einer Begegnung mit vielen Rückpässen konfrontiert. So etwas kommt halt leider manchmal vor. Der Ball war kurz zuvor über eine unebene Stelle im Rasen gehüpft. Von daher gab es keinen Gesprächsbedarf mit ihm."

Amodio geht gelassen damit um, dass es beim 2:3 gegen Titus Petingen die erste Niederlage in dieser Saison gab. "Mir war bewusst, dass wir irgendwann wieder verlieren würden. Nun müssen wir halt eine neue Siegesserie starten."

Amodio weist darauf hin, dass die BGL Ligue in dieser Saison extrem ausgeglichen ist. "Ich habe vor einer Begegnung nie das Gefühl, dass wir die drei Punkte bereits in der Tasche haben. Und dies geht anderen Teams bestimmt auch so. Am vergangenen Spieltag haben wir gegen einen guten Gegner von Titus Petingen verloren, damit müssen wir uns einfach abfinden."

Programm

Am Samstag:

19.00: Jeunesse – Differdingen

Am Sonntag:

16.00: Racing – Fola

16.00: Titus Petingen – Strassen

16.00: Hostert – Rosport

16.00: F91 – Rodange

16.00: Niederkorn – Mondorf

16.00: Mühlenbach – Etzella