Im Relegationsspiel setzt sich Weiler mit 3:1 nach Verlängerung gegen Bissen durch und spielt im kommenden Jahr in der Ehrenpromotion.

Weiler steigt auf

(DaH) - Im ersten Barragespiel zur Teilnahme an der Ehrenpromotionsspielzeit 2019/2020 setzte sich Weiler am frühen Samstagabend in Lintgen mit 3:1 nach Verlängerung gegen Bissen durch. Durch den Erfolg steigt das Team von Trainer Almeida erstmals in der 88-jährigen Vereinsgeschichte in die Ehrenpromotion auf. Bissen hingegen muss den direkten Wiederabstieg hinnehmen.

Weiler wusste vom Anpfiff weg durch die bessere Spielanlage zu gefallen. Von Rougeaux in die Tiefe geschickt brachte Borges Weiler früh in Führung (17.'). Bissen fehlten offensiv die Mittel, um Weiler ernsthaft in Gefahr zu bringen. Eine naive Grätsche von Gomez sowie ein geschicktes Einfädeln von Esgaio ermöglichten Bacari allerdings per Foulelfmeter die Verlängerung zu erzwingen (90.'). In dieser sorgten zwei Konter, jeweils abgeschlossen von Camara (98.', 100.'), für die Entscheidung zugunsten von Weiler.

Die Fans aus Weiler konnten feiern. Foto: Yann Hellers

Nachdem Weiler im 2. Bezirk der 1. Division Monnerich noch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg überlassen musste, qualifizieren sich die Schwarz-Gelben im Nachsitzen hochverdient für die Ehrenpromotion. In Pflichtspielen ungeschlagen seit dem 11. November 2018 krönt Weiler durch den Relegationserfolg ein aus Sicht der Schwarz-Gelben bis dato überragendes Fußballjahr 2019.