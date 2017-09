(DW) - Tennisprofi Gilles Muller wird in dieser Saison kein Turnier mehr spielen. Der 34-Jährige war zuletzt nicht mehr in bester Verfassung und schied vergangene Woche in Metz bereits in der zweiten Runde aus.

Muller leidet seit dem Sommer an einer Sehnenentzündung im linken Ellbogen. „Meine Trainer, Ärzte, Physiotherapeuten und ich haben alles dafür getan, um in den bestmöglichen Konditionen spielen zu können. Doch ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich Angst habe, dass sich die Verletzung verschlimmern könnte und der Saisonstart 2018 dann in Gefahr wäre”, erklärt Muller seine Entscheidung.

Diese sei ihm nicht leicht gefallen. „Ich war nahe an den Top 20 der Weltrangliste dran (aktuell: 22) und hätte die Saison gerne positiv abgeschlossen. Da ich aber noch einige Jahre spielen will, waren wir alle der Meinung, dass ich nun diese Pause brauche, um die Verletzung komplett ausheilen zu lassen.”

Nicht das erste vorzeitige Saisonende



Muller hatte im Januar in Sydney seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert, im Juni folgte der Triumph in 's-Hertogenbosch. Zudem erreichte er beim prestigeträchtigen Grand-Slam in Wimbledon das Viertelfinale, was ihm zu seiner bisher besten Weltranglistenposition (21) verhalf.



Bereits 2013 musste Muller seine Saison vorzeitig abbrechen, damals wegen einem Ermüdungsbruch im Ellbogen. 2009 zwang eine Entzündung an der Patellasehne ihn dazu, nach Wimbledon einen Schlussstrich unter die Spielzeit zu ziehen.

Somit wird Muller auch nicht im Showdoppel am 18. Oktober bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open in Kockelscheuer antreten.