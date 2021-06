Der Traum ist geplatzt. Bob Jungels wird nicht bei der Tour de France starten. Er leidet an muskulären Problemen.

Wegen muskulärer Probleme

Jungels verpasst Tour de France und Olympia

Joe GEIMER Der Traum ist geplatzt. Bob Jungels wird nicht bei der Tour de France starten. Er leidet an muskulären Problemen.

Bob Jungels wird weder bei den nationalen Meisterschaften, noch bei der Tour de France und den Olympischen Spielen an den Start gehen!

Der Luxemburger Radprofi „leidet seit einigen Wochen an muskulären Schmerzen in den unteren Gliedmaßen, die ihn daran hindern, sein körperliches Niveau der vergangenen Saisons wieder zu erreichen“, heißt es in einer Mitteilung seiner Mannschaft Ag2r-Citroën.

Und Teamarzt Eric Bouvat erklärt etwas genauer: „Die ersten Tests zeigten, dass es sich um eine Gefäßanomalie namens arterielle Endofibrose handeln könnte, die die Beckenarterie betrifft.“

„Radfahrer-Krankheit“

Die Endofibrose ist eine krankhafte Veränderung der Arterien. Sie wird in Radsportkreisen auch gerne „Radfahrer-Krankheit“ genannt. Als wahrscheinlichste Ursachen gelten eine genetische Disposition und durch die Sitzposition auf dem Rennrad bedingte Veränderungen der Arterien. Das Hauptsymptom der Krankheit lautet fehlende Leistung.

Ob Jungels operiert werden muss, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

Der 28-Jährige ist natürlich traurig: „Es ist eine große Enttäuschung, die Tour de France zu verpassen, bei der ich zum ersten Mal im Ag2r-Citroën-Trikot dabei gewesen wäre, genau wie die nationalen Meisterschaften und die Olympischen Spiele.“

Jungels: „Enttäuscht und erleichtert“

Luxemburgs Zeitfahrmeister ergänzt: „Ich hatte einen schwierigen Start in die Saison, sowohl körperlich als auch mental, weil ich unbedingt glänzen wollte, aber nie auf dem Niveau fuhr, das ich eigentlich erreichen wollte.“

Zuletzt bei der Tour de Suisse schien es besser zu laufen. „Ich war mit meinem 18. Platz im Zeitfahren auf der ersten Etappe sehr zufrieden. Dann kamen die Schmerzen, die ich schon seit einigen Jahren verspüre, wenn ich hart trainiere, wieder zurück.“

Die medizinische Untersuchungen bestätigten die Diagnose, die Jungels erwartet hatte. „Einerseits bin ich erleichtert, weil ich jetzt weiß, warum meine Leistungen in den vergangenen drei Saisons unregelmäßig waren, andererseits ist es dennoch eine große Enttäuschung.“

