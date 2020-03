Aus Angst, bald nicht mehr in die Heimat reisen zu können, hat US-Amerikanerin Kierra Anthony Etzella Ettelbrück verlassen. Die Basketballerin will kein Risiko eingehen.

Wegen Einreisestopp: Anthony verlässt Etzella

Joe GEIMER Aus Angst, bald nicht mehr in die Heimat reisen zu können, hat US-Amerikanerin Kierra Anthony Etzella Ettelbrück verlassen. Die Basketballerin will kein Risiko eingehen.

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus schließen die USA ihre Grenzen für Ausländer aus Europa. „Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen“, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend im Weißen Haus in einer Ansprache an die Nation. Ausgenommen seien Reisende aus Großbritannien.

Aus Europa kommende US-Amerikaner müssten sich entsprechenden Tests unterziehen. Die Maßnahme gilt nach Angaben des Weißen Hauses ab 23.59 Uhr am Freitag (4.59 Uhr Luxemburger Zeit am Samstag). Passagiere, deren Flug aus Europa vorher startet, dürfen demnach noch einreisen.



Der US-Präsident sagte zur Begründung, die EU habe nicht dieselben Schutzmaßnahmen wie die USA ergriffen und Reisen aus China nach Europa nicht früh genug gestoppt.



Corona-Virus: USA verhängen Einreiseverbot Ab Samstag dürfen Europäer wegen des Corona-Virus für 30 Tage nicht in die Vereinigten Staaten einreisen.

Die Maßnahme sorgt für unterschiedliche Reaktionen und hat nun auch erste Auswirkungen auf die Luxemburger Sportwelt. Die US-Amerikanerin Kierra Anthony hat Etzella verlassen. Die 22-jährige Guard hat Angst, wegen der Corona-Virus-Epidemie bald selbst nicht mehr in die USA einreisen zu können und will somit schnellstmöglich in ihre Heimat reisen, um bei ihrer Familie sein zu können.

Für Etzella, den Titelverteidiger der Total League, ist dies ein heftiger Rückschlag. Anthony überzeugte seit ihrem Wechsel nach Luxemburg im August 2019 mit guten Leistungen. Als zweite Profispielerin läuft derzeit die Serbin Jelena Jovanovic für Etzella auf.

NBA lässt Spielbetrieb ruhen Nach dem ersten Coronafall in der NBA lässt die nordamerikanische Basketball-Profiliga den Spielbetrieb bis auf Weiteres ruhen. Rudy Gobert von den Utah Jazz wurde positiv getestet.