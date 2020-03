Bis auf Weiteres wird in Luxemburg kein Fußall mehr gespielt. Der Luxemburger Verband hat auf die sich ausbreitende Corona-Virus-Pandemie reagiert. Auch die Handball-, Volleyball- und Basketball-Meisterschaft legen am Wochenende eine Pause ein.

Wegen Corona-Virus: Viele Absagen in Luxemburg

Fast minütlich werden international sportliche Veranstaltungen abgesagt oder verlegt. Die Corona-Virus-Pandemie hat die Sportwelt fest im Griff.

Nun hat der Luxemburger Fußballverband (FLF) ebenfalls reagiert. Bis auf Weiteres sind alle Begegnungen, auch die des Nachwuchses, abgesagt. Die Maßnahme betrifft auch die Futsal-Meisterschaft.

Mittlerweile hat auch der nationale Handball-Verband reagiert und mitgeteilt, dass am anstehenden Wochenende in allen Kategorien pausiert wird. Die Meisterschaft legt demnach eine Pause ein.

Ähnlich sieht es auch im Volleyball und Basketball aus. Volleyball wird in Luxemburg bis auf Weiteres nicht mehr gespielt, das trifft auch auf das Final Four im Pokal zu. Im Basketball liegt der Spielbetrieb zunächst nur bis zum Sonntagabend still.

FLF, FLH, FLVB und FLBB verkünden ebenfalls, dass sie die aktuellen Entwicklungen genau verfolgen und falls notwendig, weitere Maßnahmen ergreifen.

Kein Eishockey in Befort

Wer vorhatte die Eishockeyspieler der Beaufort Knights am Samstagabend in Befort gegen die Liège Bulldogs anzufeuern, muss sich einen Plan B überlegen. Die Meisterschaft in den Niederlanden und Belgien, in der die Knights in der Division 1 antreten, wurde abgebrochen.

Die Verantwortlichen haben einen vorzeitigen Schlussstrich unter die aktuelle Spielzeit gezogen. Dies bedeutet auch, dass die Ritter aus Befort also nicht in den Play-offs antreten können. Ein Sieg gegen Liège hätte zur Qualifikation gereicht.

Formel 1: McLaren nicht in Australien am Start Der Saisonauftakt in der Formel 1 steht wohl unmittelbar vor der Absage. Am Donnerstag meldete der Rennstall McLaren, dass ein Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.