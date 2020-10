Eigentlich sollte es in der Handball-Meisterschaft der Männer am Mittwoch zum Duell zwischen Esch und Berchem kommen. Daraus wird allerdings nun nichts.

Wegen Corona-Virus: Esch gegen Berchem verlegt

Das Corona-Virus wirbelt den Spielplan in der Axa League weiter durcheinander. Eigentlich sollte es am Mittwochabend in der Handball-Meisterschaft zu einem Spitzenspiel kommen, doch das Duell zwischen dem HB Esch und dem HC Berchem kann wegen zwei Coronafällen und eines sich in Quarantäne befindenden Spielers auf Berchemer Seite nicht stattfinden.

Die Begegnung hätte eigentlich bereits an zweiten Spieltag ausgetragen werden müssen, doch auch damals machte die Corona-Pandemie den beiden Mannschaften einen Strich durch die Rechnung. Nun muss das Aufeinandertreffen demnach ein weiteres Mal verschoben werden.

Die Tabelle der Axa League kann somit weiterhin nicht komplett bereinigt werden. Aktuell hat Tabellenführer Differdingen beipielsweise acht Partien bestritten, Schifflingen allerdings nur vier. Alle anderen Teams entweder sechs oder sieben.

Das Duell zwischen Schifflingen und Düdelingen kann am Mittwoch (20 Uhr) ausgetragen werden.





