Die Corona-Pandemie hat die Radsportwelt fest im Griff. Die großen Klassiker im April finden nicht statt. Niemand weiß wie es weitergeht, auch nicht de Luxemburger Profis.

Wegen Corona-Virus: Das Sterben der Radrennen

Es war eine skurrile Situation. Fast die gesamte Sportwelt hielt den Atem an. Stündlich wurden Mitteilungen von abgesagten Radrennen verschickt. In Spanien und Italien wurden die täglichen Trainingsfahrten verboten. Trotzdem ging das Radrennen Paris-Nice vergangene Woche munter weiter. Die tapferen Radprofis trotzten den schwierigen Umständen vor einer Minuskulisse. Autogramme, Selfies und Interviews waren untersagt. Der Wettkampf wurde zwar um einen Tag verkürzt, doch die ASO (Amaury Sport Organisation) zog die Etappenfahrt so weit es möglich war durch. Dies trotz sich täglich weiter zuspitzender Begleitumstände.

Fast keine Zuschauer, keine Selfies und keine Autogramme. Die Situation bei Paris-Nice war recht skurril. Foto: AFP

Nun ist aber Schluss. Der Vorhang ist gefallen. Und es ist vollkommen unklar, wann er sich wieder hebt. Oder wie sich ASO-Chef Christian Prudhomme ausdrückt: „Eine Klammer hat sich geöffnet und wir wissen nicht, wann und wie sie sich wieder schließt.“

April-Klassiker fallen aus

Die Corona-Virus-Pandemie hat die Radsportwelt fest im Griff. Aus diesen Klauen wird sich die Petite Reine nicht so schnell befreien. Die Liste der abgesagten Wettkämpfe ist elend lang. Ein Blick auf den internationalen Radsportkalender offenbart Erschreckendes: Rund 50 Rennen wurden bislang abgesagt oder verlegt. Ein Ende der Serie ist nicht abzusehen. Der Radsport-Weltverbands hat alle Rennen bis zum 3. April abgesagt. „Angesichts der beispiellosen und sich ändernden Situation müssen wir uns anpassen und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um so weit wie möglich die Sicherheit der Menschen bei unseren Veranstaltungen sowie die sportliche Gerechtigkeit zu gewährleisten“, heißt es seitens der UCI.

Maximilian Schachmann könnte für lange Zeit als letzter Gewinner eins Radrennens (Paris-Nice) gelten. Foto: AFP

Italien (Strade Bianche, Mailand-Sanremo, Tirreno-Adriatico), Spanien (Katalonien- und Baskenlandrundfahrt) und Belgien, wo mehrere große Eintagesrennen und Klassiker nicht über die Bühne gehen können (E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen), sind besonders arg betroffen. Der Giro d'Italia wird nicht im Mai (9. bis 31. Mai) stattfinden. Ob er nach hinten verschoben werden kann, ist unklar. Zumindest soll die UCI laut darüber nachdenken, die Saison um einen Monat, also bis in den November hinein, zu verlängern.

Es ist derzeit sehr schwierig, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Die Situation verändert sich fast stündlich. Christian Prudhomme

Paris-Roubaix (12. April) wurde abgesagt, genau wie die Flèche Wallonne (22. April) und Liège-Bastogne-Liège (26. April), Rennen die allesamt von der ASO organisiert werden. „Der ganze Sport hält inne. Das gilt auch für den Radsport. Ich glaube, es würde schlecht ankommen, wenn wir es anders machen würden als alle anderen“, ließ Prudhomme bereits am Sonntag durchblicken. Auch die Tour des Flandres ist mittlerweile aus dem Kalender verschwunden, ähnlich wie beispielsweise die Tour de Romandie. Beim Amstel Gold Race ist es nur eine Frage der Zeit.

Tour de France noch nicht bedroht

Eine weitere Frage drängt sich auf: Findet die Tour de France (27. Juni bis 19. Juli) statt? Prudhomme gerät noch nicht in Panik. „Die Tour beginnt in mehr als 100 Tagen. Bis dahin kann sich die aktuelle Situation noch entwickeln. Und falls der Radsport wieder loslegt, kann man hoffen, dass der Appetit und die Begeisterung noch größer sein werden als sonst“, wird Prudhomme in der Sporttageszeitung „L'Equipe“ zitiert. Der ehemalige Journalist verrät allerdings auch: „Es ist derzeit sehr schwierig, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Die Situation verändert sich fast stündlich. Ich muss mich auf die Informationen verlassen, die man mir zuträgt.“

French Open Ende September, Frühjahrsklassiker abgesagt Die French Open in Paris finden vom 20. September bis 4. Oktober statt. Im Radsport wurden Paris-Roubaix und Liège-Bastogne-Liège abgesagt.

„Der Sport ist jetzt Nebensache“, heißt es von allen Seiten. Der Fokus liegt woanders: Nun gilt es, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen und die rasante Ausbreitung des Virus einzudämmen. Erst dann wird sich der Vorhang für die Radsportler – irgendwann – wieder heben.

Luxemburger Profis sind sich einig: "Keine einfache Situation" Bis auf unbestimmte Zeit finden auf der großen Radsportbühne keine Rennen mehr statt. Auch die Luxemburger Profis wissen nicht, wie und wann es weitergeht. „Eine spezielle Situation“, wie Michel Ries (Trek) erklärt. „Es würde mich wundern, wenn wir vor Juni wieder normal Rennen bestreiten.“ Der 22-Jährige fügt an: „Ich lege jetzt eine Pause ein. Ganz so, als ob ich eine neue Saison vorbereiten würde. Und ich setze mir Juni als Ziel. Das ist wichtig für den Kopf.“ „Wir müssen uns anpassen. Wir tun das, was wir machen können“ findet sein Teamkollege Alex Kirsch. Der 27-Jährige sagt außerdem: „Ich bleibe gelassen, auch wenn es keine einfache Situation ist.“ Wann der Radsportzirkus wieder normal läuft, weiß auch er nicht. „Im April und Mai werden keine Rennen gefahren. Da bin ich mir sicher. Man muss nur eins und eins addieren. Die Corona-Krise ist noch längst nicht ausgestanden – ganz im Gegenteil.“ Saison bis in den November hinein Christine Majerus (Boels) glaubt auch, dass es noch länger dauern könnte, bis wieder Wettkämpfe stattfinden: „Vor Ende Juni werden wir keine Rennen bestreiten.“ Die 33-Jährige versucht, sich wegen der aktuellen Situation nicht verrückt zu machen. „Ich bin einen Tick gelassener als ein paar meiner Konkurrentinnen. Die Rennen im Frühjahr waren ohnehin nie ein echtes Ziel von mir. Dass diese also nun ausfallen, ist theoretisch weniger dramatisch.“ Majerus präsentierte sich 2020 bislang in sehr guter körperlicher Verfassung. „Natürlich hätte ich gerne von der Form profitiert. Aber: Das ist nun wirklich nicht wichtig.“ Bei einem Punkt sind sich die einheimischen Fahrer und Fahrerinnen einig. „Falls wir dieses Jahr noch einmal fahren, dann wird es eine lange Saison, die erst im November endet. Die Frage wird lauten: Welche Rennen holt man nach und welche lässt man fallen? Da muss eine Auswahl getroffen werden“, sagt Jempy Drucker (Bora). Ries und Kevin Geniets (Groupama) stimmen zu: „Wir stellen uns auf intensive Monate ein. Es wird darauf ankommen, bis zum Schluss frisch zu sein und ausreichend Energie zu haben. Deshalb ist es aktuell wichtig, es langsamer angehen zu lassen.“

