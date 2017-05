(dat) - Mandy Minella (Weltranglistenposition: 69) muss wegen ihrer Bauchmuskel-Verletzung weiterhin pausieren und hat nun auch das Turnier von Rom (ab dem 15. Mai) abgesagt.

Die FLT-Spielerin bestätigte dem Luxemburger Wort eine Information des "Le Quotidien" vom Dienstag Morgen. Minella hatte sich die Verletzung beim Fed-Cup vor zweieinhalb Wochen zugezogen. Im Anschluss hatte sie bereits die Turniere von Prag und Madrid abgesagt.



"Ich spüre die Verletzung noch ziemlich stark. Aber ich muss geduldig bleiben. Aktuell absolviere ich physisches Training und kann ein wenig Tennis spielen, aber kein Aufschlag", erklärt Minella am Dienstag Morgen.



Nächster geplanter Einsatz ist das WTA-Turnier in Straßburg ab dem 19. Mai. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 28. Mai in Roland Garros.