Weder Olympia noch Tour de France

Alex Kirsch: „Schockiert und überrascht“

Joe GEIMER Radprofi Alex Kirsch nimmt im Interview kein Blatt vor den Mund. Er macht seinem Ärger und Unverständnis Luft.

Alex Kirsch hatte andere Pläne für den Sommer. Er wollte am Samstag beim Grand Départ der Tour de France dabei sein und vielleicht gar vier Wochen später das Luxemburger Nationaltrikot bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio überstreifen.

Beide Träume sind geplatzt. Der 29-Jährige ist enttäuscht und auch verbittert. Im Interview findet Kirsch ehrliche Worte. Er spricht offen über seine Gemütslage und übt zudem Kritik an manchen Entscheidungsträgern.

Alex Kirsch, wie würden Sie Ihre Gefühlslage erklären?

Am Sonntag wusste ich, dass ich nicht zu den Olympischen Spielen fahren würde. Am Montagmorgen kam die Nachricht des Verpassens der Frankreich-Rundfahrt. Das waren zwei harte Tage. Ich muss die beiden Mitteilungen erst noch verdauen. Dafür benötige ich ein wenig Zeit.

Es handelt sich um eine Entscheidung, die ich so nicht verstehen kann. Alex Kirsch zum Verpassen der Olympischen Spiele

Können Sie Ihre Emotionen beschreiben?

Dass ich nicht zu Olympia fahre (Kevin Geniets und Michel Ries wurden nominiert, Anmerkung der Redaktion) hat mich regelrecht schockiert. Es handelt sich um eine Entscheidung, die ich so nicht verstehen kann. Die Nicht-Berücksichtigung für die Tour de France hat mich überrascht. Ich hatte mir gute Chancen ausgemalt, diesmal dabei zu sein. Es handelt sich auf jeden Fall, um zwei heftige Beschlüsse.

Bleiben wir zunächst bei Olympia. Sie hätten das Team also anders zusammengestellt?

Ja, und das scheint mir auch logisch. In meinen Augen war die richtige Entscheidung offensichtlich. Ich will klarstellen: Ich gönne jedem der Nominierten das Olympia-Ticket. Ich habe überhaupt kein Problem mit ihnen und ich will sie auf keinen Fall schlecht machen. Aber ich sage auch, dass die Selektion nicht nachvollziehbar ist.

Was stört Sie genau?

Die Ausgangsbasis war folgende: Eigentlich sollte Bob Jungels einen der beiden Plätze belegen. Er wäre nach Tokio geflogen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Das ist für mich vollkommen okay. Er hat Punkte gesammelt und ist in Topform auf dem Terrain in Japan im Normalfall der Beste von uns Luxemburgern.

Alex Kirsch hat sich nichts vorzuwerfen. Foto: Serge Waldbillig

Dann stellt sich also die Frage, wem man ihm zur Seite stellt. Und da gibt es eine Menge Alternativen und Gedanken. Man kann für Ben Gastauer argumentieren, für Kevin Geniets, für mich und so weiter. In Luxemburg haben wir mittlerweile den Luxus, dass es ein halbes Dutzend potenzielle Olympia-Starter im Radsport der Männer gibt.

Die Entscheidung wäre in der erwähnten Konstellation eine knifflige gewesen und ich hätte nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken wollen. Egal wie man gehandelt hätte, es hätte enttäuschte Gesichter gegeben. Das ist ganz normal. Ich hätte auch verstanden, wenn ich nicht mitgenommen worden wäre.

Ich habe seit gefühlt zwei Jahren keinen Anruf eines FSCL-Verantwortlichen erhalten. Alex Kirsch

Nun ist die Ausgangslage jedoch eine andere ...

Genau. Bob ist raus. Und das eröffnet ganz andere Perspektiven. Ab dem Moment drängte sich in meinen Augen nur eine Selektion auf. Sie war eigentlich offensichtlich.

Sie meinen Kevin und Sie?

Ja. Taktisch ergibt das Sinn. Die bisherigen Leistungen sprechen ebenfalls für uns.

Ihr Ärger ist deutlich spürbar ...

Ich bin extrem verletzt. Unverständnis beschreibt meinen Zustand wohl am besten.

Alex Kirsch (l.) muss weiter auf seine Tour-de-France-Premier warten. Foto: Serge Waldbillig

Welche Erklärung haben Sie seitens des Radsportverbandes erhalten?

Gar keine. Das ärgert mich auch. Michel wurde nominiert. Also scheint der Punkt der schweren Strecke in Tokio das Hauptargument gewesen zu sein. Das ergibt allerdings nur bedingt Sinn. Ich habe seit gefühlt zwei Jahren keinen Anruf eines FSCL-Verantwortlichen erhalten. Man hätte sich ja mal bei uns Fahrern umhören, hineinhorchen und die Form abfragen können. Das ist nicht passiert. Nur so am Rande: Ich habe jüngst bei den Wattwerten viele persönliche Rekorde gebrochen.

Ich wäre sicherlich ein Mehrwert für die Truppe gewesen. Ich war noch nie so gut in Form wie jetzt! Alex Kirsch

Und in Sachen Tour de France? Da wollten Sie diesmal unbedingt zum Trek-Segafredo-Aufgebot gehören, letztendlich hat es – ähnlich wie 2020 – ganz knapp nicht gereicht.

Das muss ich wohl oder übel so akzeptieren. Richtig verstehen kann ich es nicht. Ich wäre sicherlich ein Mehrwert für die Truppe gewesen. Ich war noch nie so gut in Form wie jetzt! Im vergangenen Jahr konnte ich verstehen, dass man mich nicht mitgenommen hat. Es war eine besondere Saison wegen Corona. Ich war noch recht neu in der Mannschaft und man wollte auf Nummer sicher gehen.

Waren Sie sich sicher, diesmal dabei zu sein?

Sicher kann man sich in solchen Situationen nie sein. Aber ich war zuversichtlich. Ich weiß, dass die Teamkollegen mir vertrauen und dass ich, trotz zwischenzeitlicher Corona-Erkrankung, abgeliefert habe. Ich habe stets meine Aufgaben erfüllt und Leistung gebracht. Ich kann mir nichts vorwerfen. So auch zuletzt bei der Tour de Suisse. Ich habe bewiesen, dass ich auch bergauf gut dabei sein kann.

Ich finde es schwierig, die Nominierung auf ein Rennen zu basieren, bei dem ich nicht am Start war. Alex Kirsch

Ich war überzeugt, dass man mir eine Chance geben würde, wenn die Teamverantwortlichen meine Werte und Leistungsdaten analysieren würden. Die sprechen eine deutliche Sprache. Dann kam die Mitteilung, dass man noch die nationalen Meisterschaften bis zur Selektion abwarten würde. Das hat mich etwas aus dem Konzept geworfen. Ich fragte mich, was ich jetzt noch tun könnte, um Argumente zu liefern.

Letztendlich wurde Ihnen zum Verhängnis, dass Edward Theuns Zweiter bei den belgischen Meisterschaften wurde, oder nicht?

Man hat mir zumindest mitgeteilt, dass Eddy dort überzeugt habe. Ich finde es allerdings schwierig, die Nominierung auf ein Rennen zu basieren, bei dem ich nicht am Start war. Eddy und ich sind zudem zwei vollkommen verschiedene Fahrertypen. Uns kann man nicht vergleichen.

Dann ist es letztendlich die taktische Ausrichtung des Teams, die entscheidet. Okay, meine Rolle als Helfer ist vielleicht weniger sexy und langweiliger. Aber ein Fußballteam besteht auch nicht nur aus Stürmern. Es braucht Mittelfeldspieler und Verteidiger.

Wie geht es nun für Sie in den kommenden Wochen weiter?

Jetzt folgt wohl eine wochenlange Wettkampfpause. Das ist blöd. Ich kann nicht von der sehr guten Form profitieren. Ich bin so dünn wie noch nie und sitze jetzt zu Hause rum. Ich bin recht leer im Kopf. Ich muss mich sammeln. Dann genieße ich die wertvolle Zeit mit der Familie. Ich werde mir später für die zweite Saisonhälfte noch ein großes Ziel aussuchen.

