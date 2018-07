Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison ohne Innenverteidiger Sokratis auflaufen. Der Grieche wechselt zu Arsenal in die Premier League.

Wechsel von Sokratis zu Arsenal perfekt

Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison ohne Innenverteidiger Sokratis auflaufen.

(dpa) - Abwehrrecke Sokratis wechselt vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Arsenal nach London. Dies gaben beide Clubs am Montag bekannt. Der 30 Jahre alte griechische Nationalspieler sei auf eigenen Wunsch in die Premier League gewechselt, heißt es in einer Mitteilung des BVB. Über die Modalitäten des Transfers hätten beide Clubs Stillschweigen vereinbart. Auch die Ablösesumme wurde nicht genannt. In Medienberichten wurde sie auf etwa 17 Millionen Euro beziffert.

Sokratis ist nach Torwart Roman Weidenfeller (Karriereende) und Gonzalo Castro (zum VfB Stuttgart) der dritte Profi, der den BVB verlässt.