(jot) - Die neue BGL-Ligue-Saison beginnt erst am Wochenende des 5./6. August, doch die Vereine treiben die Personalplanung bereits mächtig voran. Jeder Verein hat bislang mindestens fünf Neuzugänge unter Vertrag genommen. Rund 115 Neuverpflichtungen gab es bis dato zu verzeichnen. Am Montag bestand die letzte Möglichkeit, einen in Luxemburg aktiven Spieler zu verpflichten. Bis zum 31. Juli können noch Spieler aus dem Ausland unter Vertrag genommen werden.

Progrès Niederkorn dürfte nicht mehr aktiv werden ...