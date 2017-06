(jan) - Unter Joe Zinnbauer hatte der Routinier keine Chance mehr. Ein ums andere Mal fand sich Mario Mutsch auf der Tribüne des St. Gallener Kybunpark wieder. "Die Signale vom Verein waren klar", sagt der Luxemburger Fußballer im Gespräch mit dem Schweizer "Blick".

Nach fünf Jahren beim FC St. Gallen entschied sich der 32-Jährige für den Wechsel zu Progrès Niederkorn. "Ich wollte aber weiter Fußball spielen und habe mich umgesehen", erklärt Mutsch. "Niemand hätte gedacht, dass der Trainer drei Wochen danach entlassen wird."

Denn: Unter dem neuen Coach Giorgio Contini stand der Kapitän der Nationalmannschaft plötzlich wieder auf dem Feld. "Wäre Contini früher gekommen, hätte ich wahrscheinlich bleiben können. Aber ich konnte wenigstens mit erhobenem Haupt gehen."

Ein Comeback in der Schweiz nach der Karriere sieht der Defensivspieler hingegen als gar nicht so unwahrscheinlich an. Seine Familie könne sich sehr gut vorstellen zurückzukehren. Doch nun wartet erst einmal die neue Herausforderung in Niederkorn.