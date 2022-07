Die Nationalspielerin sucht ihr Glück in der nächsten Saison in Montpellier und geht so einem brisanten Duell in der Heimat aus dem Weg.

Was Volleyballerin Emma van Elslande nach Frankreich zieht

