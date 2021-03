Warum sich FLF-Trainer Luc Holtz Sorgen machen muss

Vor den Länderspielen der Fußball-Nationalmannschaft befinden sich nur wenige Luxemburger in Topform. Ein Blick auf die Form der FLF-Spieler.

Auf die Fußball-Nationalspieler warten anstrengende Tage. Schon am Mittwoch trifft die FLF-Auswahl in Debrecen (18 Uhr) auf Testspielgegner Katar, drei Tage später (20.45 Uhr) beginnt die WM-Qualifikation mit dem Auswärtsspiel in Dublin gegen Irland.

Der Höhepunkt ist zweifelsohne das Heimspiel am 30. März (20.45 Uhr) gegen Portugal im Stade Josy Barthel. Doch längst nicht alle Luxemburger sind in bester Verfassung. Ein Blick auf die aktuelle Form der Nationalspieler.



Tor

Anthony Moris ist bereit für die anstehenden Länderspiele ...