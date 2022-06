Das Niveau der Leichtathleten ist vor den nationalen Meisterschaften weiter gestiegen. Vor allem die neue Generation macht Schlagzeilen.

Neue Generation

Warum Luxemburgs Leichtathleten immer besser werden

Das Niveau der Leichtathleten ist vor den nationalen Meisterschaften weiter gestiegen. Vor allem die neue Generation macht Schlagzeilen.

Nationale Meisterschaften sind in der luxemburgischen Sportlandschaft eine Tradition. So treffen sich auch die Leichtathleten Jahr für Jahr, um die besten Sportler des Landes zu küren. Von Freitag bis Sonntag messen sie sich im Stade Jean Jacoby in Schifflingen unter freiem Himmel.

Was die Titelkämpfe in diesem Jahr trotz aller Gewohnheit besonders macht, ist das Niveau. Denn die Luxemburger Leichtathleten werden immer besser – vor allem in der Breite. „Es ist das Erwachsenwerden einer ganzen Generation“, erläutert Jean-Sébastien Dauch, Generalsekretär des Verbandes FLA.

Rekordhalterin Patrizia van der Weken (Mitte) wird auf den Sprintdistanzen kaum zu schlagen sein. Foto: Christian Kemp

Neben den etwa gleichaltrigen Dauerbrennern wie Olympia-Finalist Charel Grethen, Kugelstoßer Bob Bertemes, 800-m-Läuferin Charline Mathias und Speerwerferin Noémie Pleimling haben auch die Jüngeren mittlerweile ein sehr gutes Niveau erreicht.

Dauch denkt dabei nicht nur an Sprinterin Patrizia van der Weken, Mittelstrecklerin Vera Hoffmann sowie die beiden Hürdensprinter Victoria Rausch und François Grailet, sondern auch an Fanny Arendt, Ruben Querinjean und Vivien Henz, die ebenfalls auf den Mittelstrecken zu Hause sind.

Doppelte Staatsbürgerschaft

So knackten beispielsweise van der Weken, Hoffmann, Grailet und Rausch in den vergangenen beiden Jahren mehrere Landesrekorde. „Unser Verband wird immer strukturierter“, erklärt Dauch. „Wir versuchen, die Athleten bestmöglich zu unterstützen – ob sie nun im Verband oder im Verein trainieren, in Luxemburg oder im Ausland.“ Teil dieser „High Level Strategie“ sei auch, dass die Leichtathleten schon in jungen Jahren zahlreiche Wettkämpfe im Ausland bestreiten.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Luxemburg in Paris mit vier bis sechs Athleten teilnehmen wird. Jean-Sébastien Dauch

Die Tatsache, dass einige der Vorzeigesportler außerhalb der Landesgrenzen geboren sind und mit doppelter Staatsbürgerschaft für das Großherzogtum starten, ist für den FLA-Funktionär ein Vorteil. „Luxemburg ist ein multikulturelles Land mit vielen Menschen aus der ganzen Welt. Die Zahl der Athleten mit doppelter Staatsbürgerschaft wird mit der Zeit noch zunehmen.“ So sind Grailet und Querinjean beispielsweise in Belgien geboren, Henz ist sowohl Luxemburger als auch Franzose.

Es leuchtet somit ein, dass bei den Landesmeisterschaften am Wochenende der Fokus nicht nur auf den Seriensiegern der vergangenen Jahre liegt. Vor allem, weil mit dem Sportler des Jahres, Charel Grethen, der große Star fehlen wird. Der 30-Jährige widmet sich voll und ganz der Vorbereitung auf die beiden großen Ziele seines Jahres: der WM in Eugene (15. bis 24. Juli) und der EM in München (15. bis 21. August). „Seine Zeiten erlauben ihm diesen Luxus“, erklärt Dauch.

Hürdenläuferin Victoria Rausch ist in Topform. Foto: Christian Kemp

Der Blick auf die kommenden Spiele 2024 in Paris sorgt bei den Nachwuchsathleten für zusätzliche Motivation. Auch wenn die Auswahlkriterien von den internationalen Verbänden sowie dem Internationalen Olympischen Komitee stark verschärft wurden, hofft Dauch darauf, dass das FLA-Aufgebot bei den Sommerspielen in zwei Jahren größer sein wird. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Luxemburg in Paris mit vier bis sechs Athleten teilnehmen wird.“

Doch während die Läuferinnen und Läufer im Spitzenbereich überrepräsentiert sind, sieht Dauch vor allem in den technischen Disziplinen (Springen und Werfen) Nachholbedarf. „Der Verband hat damit begonnen, sich anders zu strukturieren“, kündigt er an. Weitere Experten sollen den Athleten dabei helfen, in diesen Bereichen das Leistungsniveau anzuheben.

Der positive Trend wird jedoch voraussichtlich auch bei den Landesmeisterschaften nicht zu übersehen sein. In mehreren Disziplinen werden harte Kämpfe um den Titel erwartet. „Das Niveau der nationalen Meisterschaften hängt aber auch von allen anderen Athleten ab“, stellt Dauch klar. „Ich bin optimistisch, dass die Qualität der Wettkämpfe sehr hoch sein wird und die Zuschauer starke Leistungen zu sehen bekommen.“

Programm Am Freitag: 19.30: 400 m Hürden Frauen

19.45: 400 m Hürden Männer

20.00: 3.000 m Hindernis Frauen

20.20: 3.000 m Hindernis Männer

(Stade Jean Jacoby, Schifflingen) Am Samstag: 12.00: Hammerwurf Frauen

13.00: Hammerwurf Männer

(Stade Boy Konen, Cessingen) 15.00: 100 m Frauen Serien

15.15: 100 m Männer Serien

15.30: 1.500 m Männer

15.45: 400 m Frauen

15.55: 400 m Männer

16.00: Kugelstoßen Frauen, Diskus Männer

16.10: 800 m Frauen

16.15: Dreisprung Frauen

16.25: 100 m Frauen Finale

16.35: 100 m Männer Finale

16.50: 5.000 m Frauen

17.15: 4 x 100 m Frauen

17.25: 4 x 100 m Männer

(Stade Jean Jacoby, Schifflingen)

Am Sonntag: 14.30: Stabhochsprung Frauen

14.45: Speerwurf Frauen

15.00: 110 m Hürden Männer, Hochsprung Männer

15.15: 100 m Hürden Frauen, Weitsprung Frauen

15.30: 800 m Männer

15.40: 1.500 m Frauen, Stabhochsprung Männer

15.55: 200 m Frauen

16.00: Speerwurf Männer

16.10: 200 m Männer

16.15: Weitsprung Männer

16.30: 5.000 m Männer

17.00: 4 x 400 m Frauen

17.10: 4 x 400 m Männer

(Stade Jean Jacoby, Schifflingen)



