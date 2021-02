Immer mehr E-Sport-Organisationen in Luxemburg sorgen für einen kräftigen Schub. Das Team Game Changer ist eine davon.

Sport 2 Min.

Warum die E-Sport-Szene so schnell wächst

Jan MORAWSKI Immer mehr E-Sport-Organisationen in Luxemburg sorgen für einen kräftigen Schub. Das Team Game Changer ist eine davon.

Der Kampf um Anerkennung läuft bereits seit Mitte 2020. Doch dass der luxemburgische E-Sport-Verband LESF Schritt für Schritt vorankommt, belegt dieser Tage vor allem eine Zahl. „Es gibt im Land bald acht E-Sport-Organisationen unter dem Dach der LESF“, verrät Vorstandsmitglied Kevin Hoffmann.

Eine davon ist das Team Game Changer, das im Sommer 2020 gegründet wurde. „Mittlerweile gibt es in der der Luxemburger E-Sport-Szene schon gute Konkurrenz“, sagt Gründungsmitglied Yann Miller. „Das hilft dem E-Sport im Land auf ein neues Level.“

Mir sinn frou haut eis nei Memberen an der LESF virstellen ze kennen:@BOTRLTV @TGC_GG @RamsLUX

Low Grip Racing Team



Des weideren begréissen mer nei Memberen am Comité:



Axel Arifi (Rams)

Louis De Almeida (Rams)

Tim Miller (TGC)#letsmakeithappen #esports #luxembourg — LESF - Luxembourg Esports Federation (@lesf_lu) November 10, 2020

Der Anreiz, eine eigene Organisation zu gründen und somit talentierte Spieler zu unterstützen , war für Miller und seine Kollegen – wie so oft – die eigene Leidenschaft. „Ich spiele schon viele Jahre und kenne viele Leute aus der Szene. Wir wollten etwas tun, damit sie immer größer wird.“ Dass Miller erst 17 Jahre alt ist, ist im Gamingbereich nichts Besonderes.

Yann Miller wünscht sich mehr Turniere in Luxemburg. Foto: Privat

„Die Jugend interessiert das Thema am meisten“, erläutert Hoffmann. Es sind vor allem die jungen Leute, die damit aufwachsen, die darüber nachdenken, selbst aktiv zu werden“, sagt Hoffmann, der die 30 Jahre bereits überschritten hat. Aufgabe des Verbandes ist es, die vielen neuen Organisationen zu unterstützen.

„Als ich jünger war, gab es hierzulande noch keine E-Sport-Organisationen. Es war schwierig, Leute zu finden, mit denen man trainieren konnte“, verrät das LESF-Vorstandsmitglied. „Mittlerweile gibt es da viel mehr Struktur.“

Was nun noch fehlt, sind die Turniere. Während gemeinsam mit dem Fußballverband FLF die Orange eLeague in FIFA 21 in den Startlöchern steht und in diesem Jahr die zweite Ausgabe der Post eSports League stattfinden soll, werden andere Spieletitel noch nicht ausreichend angeboten – wie beispielsweise Fortnite.

E-Sport: Fußballclubs messen sich in FIFA-Liga In der Orange eLeague geht es für die Vereine der BGL Ligue und Ehrenpromotion um Qualifikationsplätze zur FIFA-21-Weltmeisterschaft.

Doch der moderne und bunte Ego-Shooter, der vor allem sehr junge Spieler in seinen Bann zieht, ist ein gutes Beispiel für den Drahtseilakt, den die Szene bewältigen muss. „Wir müssen nicht nur die Spieler mitnehmen, sondern vor allem auch die Eltern. Und ihnen zeigen, dass es im E-Sport um mehr geht als nur ums Zocken“, sagt Hoffmann.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.