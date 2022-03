In Luxemburgs Frauenfußball reißen die Probleme nicht ab. Topfavorit Racing stand in diesem Jahr in der Liga nur 30 Minuten auf dem Platz.

Sport 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Frauenfußball

Warum den Titelverteidigerinnen die Gegner weglaufen

Andrea WIMMER In Luxemburgs Frauenfußball reißen die Probleme nicht ab. Topfavorit Racing stand in diesem Jahr in der Liga nur 30 Minuten auf dem Platz.