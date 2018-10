Der ehemalige Basketballer der East Side Pirates unterschreibt einen Vertrag mit dem NBA-Meister. In einem Trainingscamp wusste der US-Amerikaner von sich zu überzeugen.

Warriors verpflichten McKinnie

Jan MORAWSKI Der ehemalige Basketballer der East Side Pirates unterschreibt einen Vertrag mit dem NBA-Meister. In einem Trainingscamp wusste der US-Amerikaner von sich zu überzeugen.

Basketballer Alfonzo McKinnie spielt künftig für den NBA-Meister. Wie mehrere US-Medien berichten, unterschrieb der 26-Jährige am Freitag einen sogenannten Two-Way-Deal mit den Golden State Warriors, der es dem Team erlaubt, neben den üblichen 15 Kaderplätzen zwei weitere Perspektivspieler an das Franchise zu binden.

Der ehemalige Spieler der luxemburgischen East Side Pirates hatte bei den Warriors um die Starspieler Kevin Durant und Stephen Curry ein Trainingscamp absolviert. Der Flügelspieler, der in der vergangenen Saison bei den Toronto Raptors unter Vertrag gestanden hatte, erzielte in der Pre-Season in vier Spielen mit Golden State im Schnitt 6,5 Punkte.

The Warriors have signed camp invite Alfonzo McKinnie to a two-way contract#DubNation https://t.co/5ndHxad1YJ pic.twitter.com/OGpqeCSiWt — Golden State of Mind (@unstoppablebaby) 12. Oktober 2018