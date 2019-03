Es klingt fast wie ein Märchen: Acht Monate nach ihrem Kreuzbandriss steht Jennifer Warling auf dem obersten Treppchen der EM in Guadalajara. Im Finale besiegt sie die Türkin Tuba Yakan.

Sport 1

Warling neue Europameisterin im Karate

Laurent SCHÜSSLER Es klingt fast wie ein Märchen: Acht Monate nach ihrem Kreuzbandriss steht Jennifer Warling auf dem obersten Treppchen der EM in Guadalajara. Im Finale besiegt sie die Türkin Tuba Yakan.

Jennifer Warling ist erstmals in ihrer Karriere Europameisterin im Karate. Die 25-Jährige besiegte am Samstag im spanischen Guadalajara die starke Türkin Tuba Yakan in der Klasse -55 kg in einem packenden Finale mit 5:4.

Es ist geschafft: Jenny Warling darf jubeln. Foto: Xavier Servolle / Kphotos

Dabei musste sie einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand wettmachen. Eine halbe Minute vor Ende des Kampfes gelang ihr das 3:3. Da der Luxemburgerin bereits der erste Treffer des Kampfes gelungen war (nach nur vier Sekunden) hätte dieses Resultat für sie bereits ausgereicht für Gold. Es blieb jedoch spannend bis zum Schluss. Ein Doppeltreffer schraubte das Resultat auf 4:4. Sieben Sekunden vor dem Ende traf Warling dann gegen Yakan zum 5:4. Es folgten sieben Sekunden, die unendlich lange schienen.

Die Europameisterschaften waren erst der zweite Wettkampf von Warling nach ihrem Kreuzbandriss im August des vergangenen Jahres. "Ich trete ohne jeglichen Druck in Spanien an", hatte sie im Vorfeld gesagt. Nun kehrt sie mit der Goldmedaille nach Luxemburg zurück. Ein großer Erfolg für die Sportlerin des KC Walferdingen, die täglich mit viel Ehrgeiz an ihrem Comeback gearbeitet hat.



Die Luxemburgerin Jenny Warling (3.v.r.) bei der Medaillenüberreichung. Im roten Trainingsdress neben ihr Finalistin Tuba Yakan. Foto: Screenshot

Am Donnerstag hatte die Luxemburgerin sich durch vier Siege in Folge - unter anderem mit 3:0 gegen die polnische Weltmeisterin Dorota Banaszczyk im Viertelfinale - für das Finale qualifiziert. 2014 war Warling Vizeeuropameisterin, ihr bis dato größter Erfolg.

Auch der Sportminister gehört zu den zahlreichen Gratulanten.