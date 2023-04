Der Titelverteidiger bei den Frauen setzt sich im ersten Endspiel gegen Gym durch, Strassens Männer siegen gegen Bartringen.

Volleyball

Walferdingen und Strassen gewinnen zum Auftakt

Andrea WIMMER Der Titelverteidiger bei den Frauen setzt sich im ersten Endspiel gegen Gym durch, Strassens Männer siegen gegen Bartringen.

Die amtierenden Meister sind in Führung: Zum Auftakt der Finalserien in der Novotel Ligue im Volleyball haben die Titelverteidiger die ersten Siege eingefahren. Bei den Frauen gewann RSR Walferdingen das Heimduell am Samstag gegen Gym Volley mit 3:1. Die Männer des VC Strassen setzten sich mit 3:0 gegen Herausforderer Volley Bartringen durch.

Im Endspurt traut Sebastian Dobre seiner Mannschaft alles zu Die Volleyballer aus Bartringen haben eine Saison mit Höhen und Tiefen hinter sich, jetzt stehen sie wieder im Finale gegen Strassen.

Die aktuellen Endspielserien nach dem Modus „best of three“ sind Neuauflagen der Vorjahres-Finals. In Walferdingen hatten die Gastgeberinnen etwas Anlaufschwierigkeiten. Der erste Satz ging mit 25:22 an Gym, danach setzte sich die Mannschaft um Kapitänin Nathalie Braas zunächst knapp 27:25 und dann deutlicher mit 25:15 und 25:14 durch.

Anschließend gelang den Strassener Männern, die Ende März bereits den Pokal gewonnen hatten, ein glatter Erfolg mit den Satzergebnissen 25:18, 25:21 und 25:21. Die Finalserien gehen am nächsten Samstag mit den Spielen in Bartringen (17.30 Uhr/Männer) und Cents (20 Uhr/Frauen) weiter.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.