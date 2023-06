Im Duell zweier Liga-Konkurrenten setzt sich Résidence gegen Wormeldingen durch und gewinnt die Coupe FLF.

Fußball

Walferdingen siegt nach Elfmeter-Krimi

Nach einem packenden Spiel steht der Gewinner der Coupe FLF fest. Am Freitagabend setzte sich Walferdingen nach Elfmeterschießen gegen Wormeldingen durch. Nach 90 Minuten war es in Consdorf mit 2:2 in die Verlängerung gegangen, bei diesem Ergebnis blieb es bis zur packenden Entscheidung vom Punkt.

Die Wormeldinger gingen bereits nach sieben Minuten durch Stéphane d'Angelo in Führung, Teamkollege Miguel Rosas legte in der 18.' sogar nach. Doch Résidence reagierte prompt und glich durch Sebestyen Szari (33.') und Patrick Macedo (36.') noch in der ersten Halbzeit aus. Den entscheidenden Elfmeter nach einem wahren Fußballkrimi verwandelte schließlich Corentin Baudry.

Colmar-Berg und Lasauvage schaffen den Klassenerhalt Die Relegationsspiele haben es in sich, locken viele Zuschauer an und sorgen für Dramatik und Spannung. In den vergangenen Tagen war schon jede Menge los.

Dabei war die Konstellation bereits vor dem Endspiel eine besondere gewesen: Die beiden Kontrahenten spielten in der abgelaufenen Saison nicht nur gemeinsam im zweiten Bezirk der 1. Division, sondern kämpfen sogar um den Aufstieg. In der kommenden Spielzeit treten beide Teams in der Ehrenpromotion an: Walferdingen als Meister und Wormeldingen nach einem Barrage-Sieg gegen Luxembourg City.

